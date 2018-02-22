(Görüntülü Haber) Engellilerin okuma- yazma hayali gerçek oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, okuma- yazma bilmeyen bedensel ve hafif mental zihinsel engelliler, başlatılan seferberlikle hayalini gerçekleştirdi. Hafif mental zihinsel engelli Halime Körüker, 1 haftada okumayı ve yazmayı öğrenirken, okula gidemeyen bedensel engelli Emine Cankat (43) da okuyup yazmaya başladı. Manisa Bedensel Engelliler Derneği\'nde okuma- yazma kursu açıldı. Bedensel engelleri nedeniyle okumayı ve yazmayı öğrenemeyen 25 kişi için kurs, umut oldu. Öğretmen Yeliz Yazol tarafından engellilere harfler öğretildi. Tekerlekli sandalyeleriyle kurs binasına gelen engelliler, kalemlerini ve defterlerini alıp, sıraları doldurdu. ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ Kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Emine Cankat (43), okula gidemediğini anlattı. Cankat, \"Okula gitmeyi çok istiyordum. Engelimden dolayı okula gidemedim. Ailede çocuk da çoktu. Okula götürüp, getirecek kimse yoktu. Çocukluk hayallerim şimdi burada gerçekleşiyor. Bir yere gittiğimde ismimi yazamıyor, hastanelerde çok zorlanıyordum. Mahçup oluyordum\" diye konuştu. Kursa, ders başlamadan yarım saat önce geldiğini belirten Cankat, \"Okuma- yazma öğrendiğim için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Büyük bir hevesle geliyorum. Okumayı ve yazmayı hiç bilmiyordum. Şimdi yavaş yavaş öğreniyorum\" dedi. ANNE- KIZ KURSA GELDİLER Ateşli hastalık nedeniyle bebeklikten bu yana bedensel engelli olan Mesude Karahan (53) ise okuma- yazma kursuna annesi Nefise Karahan (75) ile birlikte geliyor. Okuma- yazma aşkıyla anne- kız, defterlere tek tek harfleri yazıyor. Okula gitmediğini anlatan Mesude Karahan, \"Köyde olduğum için okula gidemiyordum. Yerimden bile kalkamıyordum. Şimdi akülü sandalyede hareket ediyorum. Okuma- yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Televizyon izlerken, yazıları okuyamıyordum. Şimdi her şeyi okuyabileceğim\" dedi. HAFİF MENTAL ENGELLİ DE ÖĞRENDİ Kursa katılan hafif mental zihinsel engelli Halime Kürüker (36), 1 haftada okumayı ve yazmayı öğrendi. Büyük azimle kitapları okuyan ve defterlerine yazı yazan Kürüker, neşeli tavrıyla kurstakiler tarafından çok sevildi. Manisa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Yasemin Yıldız, kursta hem bedensel hem de hafif mental zihinsel engellilere okuma- yazma öğretildiğini söyledi. Okuma- yazma seferberliğine engellilerin de destek olduğunu kaydeden Yıldız, \"Okuma- yazma seferberliğine duyarsız kalmadık. Biz engelliler okulların mimarileri bize uygun olmadığı için eskiden aileler okutmamış. Birçok engelli de okumayı ve yazmayı öğrenememiş. Evlerimizde kalmışız. Beden engelimiz var; ama kalp engelimiz yok. Okumayı yazmaya engel oluşturacak bir durumumuz yok. Kursa 25 bedensel engelli katılıyor. Haftada 3 gün, 162 saatte okuma yazmayı öğrenecekler\" diye konuştu.