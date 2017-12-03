(Görüntülü Haber) Engelliler gününde 'tatlı' uzlaşma

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir restoranda çalışan Soner Ergün (26) ile Mustafa Tepe (32) arasında tartışma çıktı. Ergün, tartışmadan sonra Tepe\'ye cep telefonundan \'tehdit\' içerikli mesaj gönderdi. Tepe’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcı, dosyayı uzlaştırmacıya gönderdi. Tepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 200 kişiye tulumba tatlısı dağıtması koşuluyla Ergün’ü affedeceğini söyledi. 200 engelli ve yakını tulumba tatlısı yedi, taraflar barıştı. Bir restoranda çalışan Mustafa Tepe ile Soner Ergün arasında iş dağılımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma ardından Soner Ergün, Mustafa Tepe’ye cep telefonundan \'Senin kalemini kırdım. Attığın adıma dikkat et. Tekerlekli sandalye al. Delikanlılar ayakta yaşar\' yazılı mesaj gönderdi. Şikayet üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Soner Ergün hakkında TCK 106/1 maddesi gereğince \'tehdit\' suçundan 6 ay hapis veya adli para cezası istemiyle işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yeniyurt, uzlaşma kapsamına giren dosyayı Bursa 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü uzlaştırmacı Serap Vural Saygı’ya gönderdi. Saygı, defalarca yaptığı görüşme sonunda tarafları uzlaştırdı. Mustafa Tepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 200 engelli ve yakınına tulumba tatlısı dağıtması koşulu ile davacı olmayacağını söyledi. Soner Ergün de teklifi kabul ederek, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu\'nda 200 engelli ve yakınına tulumba tatlısı dağıttı. Engelliler ve yakınları tulumba tatlılarını yerken, taraflar arasındaki tatsızlık da tatlıya bağlandı. Arkadaşını çok üzdüğünü söyleyen Soner Ergün, şöyle dedi: \"İnsanların sinirli hareket etmemesi gerekiyor. Şu bir gerçek ki bu dünyadan sadece geçiyoruz. En yakın arkadaşım Mustafa ile aramızda çıkan tartışma sonucunda sinirlendim. Onu tehdit ettiğimden dolayı çok üzüldüm ve özür diledim. Şikayetçi olunca hakkımda ‘tehdit’ suçundan işlem yapıldı. Dosya uzlaştırma kapsamında bulunduğu için uzlaştırmacı Serap hanım telefonla aradı. Ben de çok üzgündüm. Mustafa arkadaşımla böyle anlamlı bir günde engellilere tatlı dağıtılmasına imkan sağlayarak uzlaşmış olduk. Arkadaşlığımızı da perçinleştirdik.\" \'OLAYI TATLIYA BAĞLADIK\' Tehdit karşısında şikayetçi olduğunu ifade eden Mustafa Tepe ise \"Soner ile aramızda tartışma çıktı. Beni tehdit edince şikayetçi oldum. Benden özür diledi. Şikayetçi olduğum için adliyede hakkında \'Tehdit\' suçundan işlem yapıldı. Savcısı, dosyayı uzlaştırma kapsamında olduğundan Serap hanıma göndermiş. O da bizi uzlaştırdı. Böyle anlamlı bir günde engellilere, tulumba tatlısı dağıtılmasını sağladım. Böylece aramızdaki olayı tatlıya bağlamış olduk. Şimdi aynı işyerinde çalışmıyoruz ama arkadaşlığımız devam ediyor” dedi.