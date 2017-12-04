(Görüntülü Haber) Engelliler Günü programında, Ak Partili Miroğlu'ndan protokol tepkisi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, sondan bir önceki konuşma sırasının kendisine verilmesine tepki gösterdi. Miroğlu, \"Ben bu ömrüme gelinceye kadar, protokol gerektiren, kaide ve kurallara bağlı toplantılara çok katıldım. Ben sizinle konuşma, dertleşme ve duygularımı paylaşma hakkımı bir başka güne bırakıyorum\" diyerek konuşmasını kısa kesti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Programa, Ak Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Vali Mustafa Yaman, protokol üyeleri, engelliler ve yakınları katıldı. Masaları tek tek gezerek engellilerin sorunlarını dinleyen Vali Yaman, ardından \'Engelsiz Mardin\' projesi kapsamında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Daha sonra Vali Yaman, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, engelliler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programda, Milletvekili Orhan Miroğlu, 1\'inci sıradan seçilmesine rağmen, sondan bir önceki konuşma sırasının kendisine verilmesine tepki gösterdi. Miroğlu, Mardin\'de katıldığı her resmi programda en son kendisinin konuştuğunu hatırlatarak, şöyle dedi: \"Ben bu yaşıma gelinceye kadar birçok protokol toplantıları, protokol gerektiren kaide ve kurallara bağlı toplantılara çok katıldım. Ama gönül isterdik ki Dünya Engelliler Günü biraz daha ortak duygudaşlığımızı paylaşacağımız bir ortamda gelişsin. O yüzden ben sizinle konuşma, sizinle dertleşme ve sizinle duygularımı paylaşma hakkımı bir başka güne bırakıyorum. Bu gayet resmi, gayet protokol toplantının benim konuşmamı bir hayli zorlaştırdığını ifade etmek istiyorum. Konuşma hakkım da baki kalsın.\" Miroğlu, bu cümlelerin ardından konuşmasını bitirdi. TBMM İdare Amiri Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Orhan Miroğlu\'na herhangi bir yanıt vermediği konuşmasında, hükümet olarak engelli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini, bu konu ile ilgili bir çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Çankırı, \"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan, hayatlarını devam etmeleri, iş ve meslek edinmeleri, ulaşım, rehabilitasyon başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin vazifesidir. Hükümet olarak dezavantajlı tüm grupların sorunların dinledik. Tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için büyük çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz\" diye konuştu. Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk ise programı düzenleyen Mardin Valiliği\'ne teşekkür etti. Program daha sonra, canlı müzik eşiğinde yemek ile sona erdi. Valilik protokol yetkilileri, daha önce protokol konuşmaları sıralamasında her zaman Orhan Miroğlu\'nun en son konuştuğunu ancak Ceyda Bölünmez Çankırı\'nın TBMM İdare Amirliği\'ne seçilmesinden sonra protokole göre sıralamanın değiştiğini ve Çankırı\'ya en son konuşma hakkı verildiğini belirtti.