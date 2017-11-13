(Görüntülü Haber) Engelliler camide namaz kılmak istiyor

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- GÖRME Engelliler Federasyonu Genel Sekteri Veli Özağan, camilerin birçoğunun engelliler düşünülmeden yapıldığını, bu yüzden de engellilerin camiye gidemediğini belirtti. Özağan, bedensel ve görme engellilerin camiye girebilmesi için merdiven olan yerlerde rampa veya asansör, cami içinde kabartma halı ile işitme engelliler için de hutbenin işaret diliyle anlatılması gibi düzenlemelerin yapılmasını istedi. Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekteri Veli Özağan, Türkiye\'de nüfusun yüzde 10\'unun engelli olduğuna dikkat çekti. Camilerin birçoğunun engelliler düşünülmeden yapıldığını, bu yüzden de engellilerin camiye gidemediğini ya da gitmekte zorlandığını belirten Özağan, şunları söyledi: \'\'Biz engelliler, Türkiye\'nin tüm illerinde bulunan camilere girerken hiç kimseden yardım almadan, kendi irademizle girmek istiyoruz. Bunun için de hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de illerdeki müftülüklerin buna yönelik bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Bu hem bizim kanuni hakkımız hem de ibadetimizi engelsiz bir şekilde yapmamız için gereken hususlar.\'\' \'SORUNLAR ABDEST ALIRKEN BAŞLIYOR VE DEVAM EDİYOR\' Görme engellilerin camiye giderken yaşadıkları zorlukları anlatan Özağan, \'\'Özellikle caminin dışında bulunan şadırvanlarda abdest alırken, engelli gruplara uygun olmamasından dolayı abdest almakta bile zorlanıyoruz. Bunu bir şekilde hallediyoruz ve abdestimizi aldıktan sonra caminin giriş kapısına geliyoruz. Geldiğimiz zaman basamaklar ve yüksek merdivenler gibi engeller karşımıza çıkıyor. Bunu da bir şekilde geçtikten sonra caminin eşiğinden adımımızı atar atmaz bu kez ayakkabımızı koyacak bir yer arıyoruz. Görmediğimiz için ayakkabılığın nerede olduğunu bulamıyoruz. Daha sora cami içerisine girdiğimizde de cemaat yoksa kıblenin hangi yönde olduğunu zor tahmin ediyoruz. Giriş kapısına göre kıbleyi bulabiliyoruz ama bazen de yönümüzü şaşırıp kıbleye doğru durmadan namaz da kılabiliyoruz\" diye konuştu. YAPILMASINI İSTEDİKLERİ DÜZENLEMELER Görme engellilerin yanı sıra aynı sorunları tekerlekli sandalye kullanan bedensel ve işitme engellilerin de yaşadığını belirten Özağan, yapılmasını istedikleri düzenlemelerle ilgili ise şöyle dedi: \'\'Bedensel engelli olup da tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız da camiye girerken gerekli düzenlemeler olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyor. Onlar da camilere giremiyor. Bu şekilde olan arkadaşlarımız için cami girişlerinde gerekli düzenlemeler yapılabilir. Yüksek merdivenli camilere rampa ve tekerlekli sandalye asansörü kurulabilir. Caminin içerisinde ise tekerlekli sandalye ile girip, halı olmayan bir bölüm ayrılarak, cemaatle birlikte namaz kılmaları sağlanabilir. Görme engelli arkadaşlarımız için ise kabartma halılarla safa duracağı yön belirlenebilir. Camilerdeki ayakkabılıkların üzerine Braille alfabesi ile yazı ve rakam yazılarak düzenleme yapılabilir. İşitme engelliler için ise hutbede okunan dualar ve o günkü hutbe konusu işaret diliyle de anlatılabilir.\" \'CEMAATLA OMUZ OMUZA NAMAZ KILMAK İSTİYORUZ\' Engellilerin de cemaatle yan yana omuz omuza namaz kılmak istediğini belirten Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekteri Veli Özağan, şunları kaydetti: \'\'Biz engelimizden dolayı farklı alanlarda, farklı ayrılmış yerlerde namaz kılmak istemiyoruz. Dolayısıyla tüm camilerimizin bu şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Diyanet İşleri bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyor ama son derece yetersiz kalıyor. Özellikle camilerin inşaatı esnasında projeleri çizen mimarlar engellilerin de erişebilirliğini düşünerek projelendirmesi lazım. Peygamber Efendimiz de bir görme engellinin camiye gitmesini sağlamak için evinden camiye bir ip çekerek gidip gelmesini sağlamıştır. Modern çağımızda da camilerde mimari yönden bu tür çalışmalar yapmak lazım. Caminin dış görünüşü muhteşem ve ihtişamlı olmasından ziyade biz engellilerin basamaksız bir şekilde rahatça camiye ulaşmaları sağlanmalı. Dolayısıyla tüm insanları camiye çağıran yüce dinin mensupları olarak biz engelliler ibadetimizi camilerde yapmak istiyoruz. Bize camilere getirip götüren veya cami içinde bize yardımcı olan görevliler veya cemaat istemiyoruz. Kendi ihtiyacımızı kendi başımıza giderebilecek yetenek ve kabiliyetteyiz. Dolayısıyla ibadette de engel koymasınlar. Tüm camilerin önündeki, içindeki engeller kaldırılarak biz engellilere rahatça bir ibadet yolunun açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını yetkililerden bekliyor ve bu konuda daha hızlı adımlar atılmasını istiyoruz.\"