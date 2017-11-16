(Görüntülü Haber) Engelliler Basketbol Takımı, liselilere şov yaptı

İSKENDERUN (HATAY) (DHA) Süper Ligde mücadele veren İskenderun Engelliler Basketbol takımı Tosçelik Fen lisesinde öğrenciler ile bir araya geldi. Engeliler takımı önce şov, sonra gösteri maçı yaptı. Tosçelik Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Çelik, İskenderun Engeliler Takımı\'na destek olmaya çalıştığını söyledi. Verdikleri mücadelenin küçümsenemeyecek olduğunu ifade eden Keskin, Destek olduğumuz geçen yıl büyük emekler harcayarak şampiyon olup Süper Lige çıktılar. Bugün burada onları ağırlamaktan, sizlerle tanıştırmaktan son derece mutluyum. Bize şunu öğrettiler hayatta her insan ne olursa olsun başarılı olabiliyor, amacına ulaşabiliyor dedi. İskenderun Engeliler Basketbol takımı kaptanı Umut Akbay ise, Bize her zaman maddi manevi destek veren Ahmet Keskin hocamıza vereceğimiz plaketle teşekkür etmek istiyoruz dedi. Engelliler Basketbol oyuncusu Fatih Bayram, öğrencilere gösteri yaptı. Bayram, öğrencilerin yoğun alkışı arasında şovunu, gösteri maçı ile tamamladı.