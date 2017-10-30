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(Görüntülü Haber) Engelliler 29 Ekim'i su altında kutladı

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü işbirliği ile hayata geçirilen 'Engelsiz Nefesler Projesi' kapsamında engelli bireyler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk için mavi sulara dalış yaptı

30 Ekim 2017 01:41

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü işbirliği ile hayata geçirilen \'Engelsiz Nefesler Projesi\' kapsamında engelli bireyler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk için mavi sulara dalış yaptı.

Su altında yer alan ve Mersin\'de ilk defa düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk fotoğrafları sergisini gezen engelliler, özel hazırlanan 29 metrekarelik Türk Bayrağını da suyun yüzeyinde açtı. Silifke İlçesi\'ndeki Engelsiz Nefesler Su Sporları Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe katılan fiziksel ve işitme engelliler, denizin derinliklerinde daldı. 1 eğitmen ve 2 artçı asistan eşliğinde gerçekleşen dalışlar öncesinde, Kulüp Başkanı Mehmet Ersan tarafından dalış esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Bedensel Engelliler Yelken Branşı Milli Takım Sporcusu Ali Doğan, şöyle dedi:

\"Biraz önce dalış yaptık, keyfini çıkardık. Suyun kaldırma kuvveti ile kendimizi daha özgür hissediyoruz. Kendi özgür irademiz ile var olduğumuzu ve farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. 29 Ekim için yapılan bu etkinlik ve fotoğraf sergisi çok güzeldi. Engelsiz kent Mersin için daha fazla iletişimin ve motivasyonun olması için, ulaşılabilirlik, erişilebilirlik adına, engellileri rahat ettirmek adına Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapıyor.\"

Denizin altında hissettiği duyguları tarif etmekte zorlandığını ifade eden Kenan Özkan, \"Bugün denizin altına daldık ve mavi sularla tanıştık. Denizin altında rampa yok, merdiven yok, tekerlekli sandalye yok ve her şey harika.  Denizin altında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Muhteşem bir etkinlik oldu. Özgür hissediyorduk. Balıklar gibi yüzüyorduk. Anlatılmaz bir duygu. Ben her engellinin bu duyguyu tatmasını isterim\" diye konuştu.

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