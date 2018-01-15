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(Görüntülü Haber) Engelli yolcuyu almayan sürücüye ceza (2)

ENGELLİ MİLLETVEKİLİ KARABURUN ZİYARET ETTİ AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Necla Duygulu'yu yaşadığı özel halk otobüsü mağduriyetinin ardından evinde ziyaret ett

15 Ocak 2018 20:04

ENGELLİ MİLLETVEKİLİ KARABURUN ZİYARET ETTİ AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Necla Duygulu\'yu yaşadığı özel halk otobüsü mağduriyetinin ardından evinde ziyaret ett. Bennur Karaburun, “Bu olayla biz bir eksiğimizi daha görmüş olduk” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Necla Duygulu\'yu evinde ziyaret etti. Karaburun, Duygulu ile yaptığı görüşmede engelli vatandaşlar için çeşitli zorlukların halen olduğunu, ancak bunları elbirliği ile halledeceklerini söyledi. Karaburun, \"Biz her zaman yanınızdayız, daha güzel yarınlar bizleri bekliyor. Böyle ufak tefek hatalarımız olabilir. Kurumlarımızla birlikte bu tarz konularda istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bu konuda da şoförlerimizin eğitilmesi için bir takım çalışmalarımız olacak. Bu da sizin sayenizde oldu. Biz bir eksiğimizi daha görmüş olduk” dedi. Necla Duygulu ise Karaburun ile geçen konuşmasında, \"Çok teşekkürler. Ziyaretime gelerek onur verdiniz. Beni çok mutlu ettiniz\" dedi. OTOBÜS SAHİBİ ESEN: BENİM ANNEM DE ENGELLİ DHA\'nın görüntülediği 16 M 00247 plakalı özel halk otobüsünün sahibi Yılmaz Esen de Necla Duygulu\'yu evinde ziyaret ederek özür diledi. Esen konuşmasında, annesi Nazmiye Esen\'in de 5 yıldır engelli olduğunu söyledi. Esen, olay günü otobüsü engelli annesi Nazmiye Esen ile ilgilenmesi gerektiği için şoför Mustafa Titiz\'e verdiğini belirterek, \"Haberleri izlediğimde çok üzüldüm. Uykularım kaçtı\" dedi. Ziyarete Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da katılarak Necla Duygulu\'dan özür dilediler. Otobüs sahibi Yılmaz Esen, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Necla Duygulu\'ya çiçek takdim ederken ziyarete katılmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çiçek ve hediye olarak el yapımı fincan takımı gönderdi. Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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