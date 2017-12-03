(Görüntülü Haber) Engelli sporculardan potada dostluk maçı

İSTANBUL, (DHA)-GALATASARAY Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol takımı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için sahaya çıktı. Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde önemli bir organizasyona imza attı. Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlayan belediye, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol takımını sahada buluşturdu. Beylikdüzü Tuncay Soyak Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyona 600’e yakın engelli birey ve ailesi de izleyici olarak katıldı. Karşılaşma öncesi yapılan sirk gösterisi de çocuklar keyifli anlar geçirdi. Dostluk maçı sonrası her iki takımın oyuncuları da kupa verildi. Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, \"Onları sadece Engelliler Günü’nde değil her zaman düşünmememiz gerekir. Engelli farkını yaratabilmek adına engelli kardeşlerimize engelli olduklarını farkettirmeden yaşayabilmeleri için böyle bir etkinlik hazırlandı” dedi