(Görüntülü Haber) Engelli rekortmen omurilik felçlileri için koşacak

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR GÖLCÜK-DHA MARMARA Depremi\'nde iki ayağını kaybeden, geçen yıl kendisine ait rekoru yenileyerek 31 metreye dalan Ufuk Koçak (42) omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak için koşulacak Wings For Life World Run\'ın 6 Mayıs\'ta İzmir\'de yapılacak Türkiye ayağında mücadele etmek için 1,5 ay çalıştı. Ufuk Koçak omurilik felci yaşayan insanlara destek olmak istediğini belirterek, Eksikliklerimizi tamamlayabiliyorsak insanız sloganıyla bu koşuya hazırlandım dedi. Marmara depreminin merkez üssü Gölcük\'te oturduğu evin enkazında iki ayağını da kaybetmesine rağmen yaşam mücadelesini hiçbir zaman kaybetmeyen Ufuk Koçak, geçen yıl kendi ait rekoru kırarak 31.2 metreye dalarak dünya engelliler serbest dalış rekorunu yeniledi. 2015 yılında dünyanın en uzun ve en zor 10 yolu arasında gösterilen 508 kilometrelik Antik Likya yolunu 75 günde yürüdü. Ufuk Koçak şimdi de arkadaşı Gökhan Dikici ile birlikte 1,5 aydır engelli koşu bisikletiyle Wings For Life World Run\'a hazırlanıyor. \'Eksikliklerimizi tamamlayabiliyorsak insanız\' sloganıyla bu koşuya hazırlandığını söyleyen Ufuk Koçak, Omurilik felci yaşayan insanlar için oluşturulan fona destek sağlamak için bende koşacağım. Arkadaşım Gökhan Dikici de bana bu koşuda destek olacak. Bu aslında çok ciddi, eğlenceli ve farkındalığı çok yüksek olan bir koşu. Omurilik felcinin araştırılması ve tedavisinde fon oluşturmak için yapılan bir koşu. Bu koşu bir yarış değil ve eğlence koşusu katılımcıların hepsi tamamı bu fona aktarılmak üzere bir bağışta bulunuyorlar. Herkes buraya rengarenk kıyafetleriyle eğlenmek için geliyorlar. Derdimiz sadece fark yaratmak ve koşamayanlar için koşmak. Ayaklarınızı bir kenara bırakın ve koşamayanlar için koşun dedi. Ufuk Koçak,1,5 ay çalışarak kondisyon sağladığını belirterek, Asla kimseyle yarışmak gibi bir derdimiz yok. Ulaşmak için istediğimiz bir hedef var ve o hedefin de peşinden gideceğiz. Eğer birbirimizin eksikliklerini tamamlayabiliyorsak insanız. Burada da birbirimizin eksikliklerini tamamlamak için bir aradayız. Ben ilk defa katılıyorum bu koşuya. Benim için de ilk deneyim olacak diye konuştu.