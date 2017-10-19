(Görüntülü Haber) Engelli öğrenciler için bez bebek örüyor (Özel)

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/NİKSAR,(Tokat)(DHA) TOKAT\'ın Niksar ilçesinde yaşayan ev hanımı 63 yaşındaki Ayşe Atila, ördüğü bez bebekleri internet üzerinden satarak, gelirini Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) bünyesindeki engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına aktarıyor. Niksar ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Atila, çocukken öğrendiği bez bebek örme işini, yardıma dönüştürdü. Atila kendi imkanları ile ördüğü bez bebekleri ilçe merkezinde eğitim gören engelli öğrencilere katkı olarak satmaya başladı. 3 ile 4 gün arasında ördüğü bez bebekleri sosyal medya hesabından satan Ayşe Atila, \"Bu benim çocukluğumdan gelen bir hobi. Ben kendi oyuncaklarımı kendim yapıyordum. Eskiden oyuncaklara ulaşmak o kadar kolay değildi. Bez bebek yapardım, kendim giydirirdim. Hatta ablalarımı o kadar çok taciz ederdim ki \'bana bez keser misiniz, ben kendim dikeceğim, giydireceğim\' diye. Daha sonra ben bunları eşimin dostumun çocukları için, kendimi eğlendirmek ve boş vaktimi doldurmak adına bez bebek yapmaya başladım. Arkadaşlarımı, dostlarımı çok mutlu ettim, çok hediye verdim. Bir süre sonra dedim güzel çocuklar çok seviniyor herkes çok beğeniyor. Ben bunu Niksar\'da Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfımız (ZİÇEV) var. Oradaki çocukların sevgiye, ilgiye, gelire çok ihtiyacı var. Ben kendi kendime bir proje düşündüm. \'Neden ben bunları onlar için yapmayayım, neden onlara ekonomik bir katkıda bulunmayayım\' diye düşündüm ve bu yola çıktım. Onun için yapmaya, örmeye başladım\" dedi. \"KANSEROJEN MADDE İÇERMİYOR\" Ördüğü bebeklerin yüzde yüz pamuktan olduğunu söyleyen Ayşe Atila, \"Bu bebekler plastik içermiyor, kanserojen içermiyor, doğal. Çocuklar için hiçbir zararlı maddesi olmayan, rahatlıkla çocuklarımızın oynayabileceği doğal bebekler. O yüzden ebeveynler bunlar ile rahatlıkla çocuklarının oynamasına izin verebilirler. El emeği oluyor, farklı ve özgün oluyor. Satışını internet üzerinden sipariş üzerine yapıyorum. Fiyatları bebeğin tipine, modeline göre 60 ile 70 lira arasında satıyorum. Neden engelli öğrenciler? Ben bu çocuklarımızı çok önemsiyorum, yakından tanıyorum. Onların ekonomik katkıya çok ihtiyaçları var. Ben bunları onların yararına satışa sunuyorum. Onların araç ve gereçlerini karşılamak, bir miktar olsun onlara yardımcı olmak istiyorum. ZİÇEV\'in ilçemizde okulu var, eğitim veriliyor. Ben onların eğitimini çok önemsiyorum. Niksar halkının yardımlarıyla açılmış bir okul. 80 öğrenci var orada ve bu çocukların eğitim almaları da çok önemli\" şeklinde konuştu. Ördüğü bebeklerin tüm gelirini bu çocukların eğitimine aktardığını belirten Atila, çevresinden aldığı olumlu görüşlerin de kendisini motive ettiğini söyledi.