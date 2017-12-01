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(Görüntülü Haber) Engelli kız çocuklarına saç bakımı

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Birecik Halk Eğitim Merkezi'nce 3 Aralık Dünya Engeliler günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli kızların saç bakımları yapıldı

01 Aralık 2017 20:01

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Birecik Halk Eğitim Merkezi\'nce 3 Aralık Dünya Engeliler günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli kızların saç bakımları yapıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Birecik HEM\'de engelli kız çocuklarına yönelik ücretsiz saç bakımı yapıldı. Engeliler günü öncesinde böyle bir program düzenlediklerini belirten Engelli Rehabilitasyon Koordinatörü Güler Arıcı, Böyle bir proje de yer aldığımız için mutluyuz. Engelliler günü münasebetiyle böyle bir program oluşturan Halk Eğitim Merkezine teşekkür ediyoruz. Bugün burada çocuklarımızın saç kesimi, bakımı ile fön yapacağız. Onları sevindirebiliyorsak ne mutlu bizlereö dedi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda engelli kız çocuklarına HEM\'in kuaför kursiyerleri kız çocuklarına makyaj, saç kesimi ve bakımı yaptı. Engelli çocukların aileleri programı gerçekleştiren HEM kursiyerlerine ve yöneticilerine teşekkür etti.

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