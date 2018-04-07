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(Görüntülü Haber) Engelli gencin çok istediği takım elbiseyi polisler aldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta istediği takım elbise alınmadığı için evde elini cama vurunca kolundan yaralanan fiziksel ve zihinsel engelli Ali Bıyık'ın (23) çok istediği takım elbiseyi polisler aldı

07 Nisan 2018 19:54

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta istediği takım elbise alınmadığı için evde elini cama vurunca kolundan yaralanan fiziksel ve zihinsel engelli Ali Bıyık\'ın (23) çok istediği takım elbiseyi polisler aldı. Evinden polis aracıyla alınan gence, Emniyet Müdürü Doğan İnci, takım elbise hediye etti. Trabzon Bulvarı\'nda oturan Ali Bıyık, perşembe günü evinde ailesinden takım elbise istedi. Aile ise gence takım elbiseyi daha sonra alabileceklerini söyledi. Elbise hemen alınmadığı için sinirlenen Ali Bıyık, evde bir cama vurunca kolundan yaralandı. Aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler, Ali Bıyık ile yakından ilgilendi. Polisleri seven engelli genç emniyeti ziyaret etmek istediğini söyledi. Ali Bıyık\'ın bu istediği polisler tarafından yerine getirildi ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, genci emniyete davet etti. İnci ayrıca, emniyete yakın olan Ali Bıyık\'ın evine de polis aracı gönderdi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Ali Bıyık, polis aracından indirilerek tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Polisler daha sonra tekerlekli sandalyeyi kucaklayarak engelli genci merdivenlerden çıkardı. Babası Adnan ve annesi Güllü Bıyık\'ın da eşlik ettiği genci İl Emniyet Müdürü Doğan İnci makamında ağırladı. İnci burada, Ali Bıyık\'a takım elbise hediye etti. Mutluluğu yüzüne yansıyan Ali Bıyık\'a ayakkabı ile çeşitli hediyeler de veren İnci, daha sonra engelli genç ve ailesiyle birlikte toplantı salonuna geçti. Doğan inci, Tük Polis Teşkilatı\'nın kuruluşunun 173\'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri devam ederken Ali Bıyık\'ı da emniyette ağırladıklarını belirterek, \"Ali\'yi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Çok istediği ve polis ağabeylerinin kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları takım elbiseyi de kendisine hediye ettik\" dedi. Gencin ailesi de İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile personeline çocuklarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

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