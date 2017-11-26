(Görüntülü Haber) Engelli gencin annesi: Oğlumu kurtarın

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesinde doğuştan zihinsel engelli olan ve iki kez kalp ameliyatı geçiren Ercan Saman (28) sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Engelli gencin annesi Sebahat Saman, \"Oğlumun yeşil kartı var. Devlet hastanelerine götürdük, doktorlar ameliyatın çok riskli olduğunu söyledi. Özel hastane şartlarında ise bu ameliyatın mümkün olduğunu öğrendik. Ancak doktor ve hastane masraflarını karşılayacak gücümüz yok\" dedi. Saman Ailesi\'nin üç çocuğundan biri olan doğuştan zihinsel engelli Ercan Saman, 2009 ve 2016 yıllarında kalp rahatsızlığı nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Ercan Saman ikinci ameliyat ardından bağırsaklarından rahatsızlandı. Bağırsaklarında baloncuk oluşan ve karnı şişen Ercan Saman ameliyat oldu, ancak sağlığına kavuşamadı. Oğluna 28 yıldan bu yana bir bebek gibi baktığını belirten engelli gencin annesi Sebahat Saman, şöyle devam etti: \"Ben onu hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Onu normal bir evlat gibi hayatıma soktum. Ailemden, akrabalarımdan ve çevremden hiç kimse onu dışlamadı. 2009 yılında rahatsızlık geçirdi. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdük, kalbinin kan kaçırdığını söylediler. Bu tür rahatsızlığı olan insanların bu kadar yaşadığını ve yapacak hiçbir şey olmadığını belirterek, bizi eve gönderdiler. Aynı şeyi başka doktorlar da söyledi. Bunun üzerine bir televizyon kanalına başvurdum, kalp hastalarıyla ilgili bir programa bağlandım. Oradan beni İstanbul’da bir özel hastaneye yönlendirdiler. Gittik, oğlumun ameliyatını yaptılar. Ameliyat sonrası 14 yıl boyunca bir sıkıntı çıkmayacağını belirttiler ama aradan geçen 7 yıl sonra 2016 yılında tekrar rahatsızlandı. Yine İstanbul’daki doktora gittik, bizi kabul etti. Oğlum 18 yaşını geçtiği için babasının sigortasından yararlanamadı. Engelli olduğu için de yeşil kart sahibi. Özel hastaneden ameliyat olması gerektiği için bize 45 bin liralık bir hesap çıkardılar. Ameliyata giren doktorlar para istemedi, hastane masrafını ödememiz gerekti. 20 bin lira tutan hastane masraflarını da eşim kredi çekerek ödemek zorunda kaldı.” \'BAĞIRSAKLARINDA BALONCUK OLUŞTU\' İkinci ameliyat ardından oğlunun sağlığına kavuştuğuna sevindiklerini ifade eden anne Sebahat Saman, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ameliyattan 6 ay sonra bağırsaklarında baloncuk oluşmuş. Bozüyük’te olduğumuz bir sırada baloncuğun biri patladı. Oradaki devlet hastanesine götürdük. Bir şey yapamayacaklarını söylediler. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdük. Onlar da Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne yönlendirdi. Doktorlar, ameliyatın çok riskli olduğunu söyleyerek çocuğumu ameliyata aldı. Ameliyat olan oğlum 25 gün hastanede yattı, sonra taburcu oldu. Ancak oğlumun bağırsaklarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. İnegöl Devlet Hastanesi\'nde kolonoskopi yapıldı, tomogrofi çekildi, sonuçlar iyi çıkmadı. Karın fıtığı var, sancıları da çok arttı.” Anne Sebahat Saman, \"Görüştüğüm profesör bana ameliyatın özel hastanede yapılabileceğini, bunun da çok masraflı olduğunu söyledi. Maddi gücümüzün olmadığını anlattım. Sağlık Bakanlığı\'nın oğluma sahip çıkmasını istiyorum. Oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Yoksa bir anne olarak oğlumun yokluğunu kaldıramam. Engelli de olsa o benim oğlum. Ben ona 28 senedir küçük bir bebek gibi bakıyorum. O yüzden ne olur oğluma yardım edin\" dedi.