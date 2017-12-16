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Spor

(Görüntülü Haber) Engelli dünya şampiyonu Eroğlu'na coşkulu karşılama

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - MEKSİKA'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek stilde dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğu getiren milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, memleketi Kahramanmaraş't

16 Aralık 2017 19:25

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - MEKSİKA\'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası\'nda 50 metre kelebek stilde dünya şampiyonu olarak Türkiye\'ye ilk dünya şampiyonluğu getiren milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, memleketi Kahramanmaraş\'ta coşkuyla karşılandı. Doğuştan 2 kolu olmayan, bir bacağı diğerinden kısa olan ancak tüm engelleri aşarak Türkiye\'ye büyük bir gurur yaşatan Beytullah Eroğlu için Kahramanmaraş Havaalanı\'nda özel bir karşılama töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Tutlu, genel sekreter Züver Çetinkaya, babası Mustafa ile annesi Hilal Eroğlu, kardeşleri, akrabaları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Beytullah Eroğlu\'nun boynuna çiçek takıldı. Beytullah Eroğlu, şampiyonadan biri altın olmak üzere 2 madalya ile döndüğünü belirterek, \"Kahraman şehrimize kahramanlığa yakışır şekilde geldik. Dünya şampiyonasından 2 madalya ile döndük, tarihimizde ilk defaydı. Dünya şampiyonluğuna ihtiyacımız vardı. Bu şehir, bu ülke, bu millet gerçekten bunu hak ediyor. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. İstiklal marşımızı bütün dünyaya ayakta söyletmeyi rabbim bana nasip etti. Yaptıkları karşılama ile beni onurlandırdılar. İnşallah bundan sonra bu bilinçle daha iyisini yaparak sizlerin, sevenlerimizin destekleriyle daha çok büyük başarılara imza atacığımıza inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım\" dedi. \"CUMHURBAŞKANIMIZA PARALİMLİK ALTIN MADALYASINI DA GÖTÜRECEĞİM\" Eroğlu, ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde 50 metre kelebekte dünya şampiyonu olduğunu belirterek, \"Bunun önemi benim için çok büyüktü çünkü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle biz engellilerin, engelli insanların neler yapabileceğini bir kez daha göstermiş olduk ve aynı zamanda sayın Cumhurbaşkanım beni İstanbul Büyükşehir Beldiyespor Kulübü\'ne emanet ettiğinde ben ona dünya şampiyonluğu madalyasını getireceğimin sözünü vermiştim. Aradan 4 yıl geçti ve şimdi Dünya Şampiyonluğu madalyası getirdik. İnşallah bir söz daha verdim ki ben, paralimplik oyunları altın madalyasını da Cumhurbaşkanımıza götüreceğim inşallah\" diye konuştu. \"MEVLAMIN ÖZEL YARATIĞI İNSAN, ÖZEL DUYGULAR YAŞATTI BİZE\" Mustafa Eroğlu ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Eroğlu, \"Binlerce kez şükürler olsun Mevlama. Mevlamın özel yarattığı insan, özel duygular yaşattırıyor bize. Burada karşılama törenine katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Beytullah doğduğunda adını kıymetli olsun diye Beytullah koyduk, çok şükür kıymetli oldu\" dedi. Beytullah Eroğlu daha sonra omuzlara alınarak havaalanından çıkartıldı. Burada da halk oyunları ekibi ve davul zurnayla karşılanan Eroğlu, uzun bir araç konvoyu ile şehir turu atıp Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'u makamında ziyaret etti.

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