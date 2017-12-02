(Görüntülü Haber) Engelli çocuklar 'Küçük Prens'i sahneleyecek

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde çeşitli engel gruplarından 11 çocuk, 15 aylık çalışmanın ardından çocuk oyunu \'Küçük Prens\'i sahneleyecek.



Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi ile belediye bünyesinde hizmet veren Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından ortak yürütülen proje kapsamında 11 engelli çocuk, Fransız yazar Antoine de Saint- Exupery\'un yazdığı \'Küçük Prens\' adlı kitaptan uyarlanan çocuk oyununu 15 aylık provanın ardından sahneye hazırladı. Tiyatro yazarı Nilbanu Engindeniz\'in sahneye uyarladığı ve yönettiği oyun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde ilk gösterimini yapacak.



15 AYLIK ÇALIŞMA



Oyun öncesinde gerçekleşen basın tanıtımında konuşan oyunun rejisörü ve oyuncusu Nilbanu Engindeniz, engelli çocukların oyuncu olarak sahnede yer alacağı oyunu yönetmekten dolayı mutlu olduğu söyledi. Özel çocuklarla sahneleyecek oldukları oyunu Küçük Prens adıyla sahneye uyarladıklarını belirten Engindeniz, şöyle dedi:



\"Yaklaşık 210 dil ve lehçeye çevrilen Küçük Prens adlı romanı uyarladık ve 11 özel çocukla sahneye koyduk. Kostüm tasarımını Funda Çebi, dekor ve ışık tasarımı Mehmet Yaşayan, senfonik müziklerini ise Kemal Günüç besteledi. Yaklaşık 15 aydır çocuklarla çalışıyoruz. İlk defa bu kadar karma bir grupla, bu kadar değerli ve özel çocukla beraber çalışıyorum. Onların ısrarı üzerine Küçük Prens rolü de bana kaldı. Çünkü oyunda devamlı sahnede kalabilmek için ya pilotu ya da prensi oynayacaktım. Onlar pilot rolünü çok istedikleri için bana da prensi oynamak kaldı.\"



\"MUTLUYUM\"



Oyunculardan görme engelli Ahmet Çetin de oyunda 2 rolü olduğunu söyledi. Çetin, \"Kral ve iş adamını oynuyorum. Oyunda olmaktan gerçekten mutluyum. Umarım izleyenler de oyundan memnun kalacak\" dedi.



ANNEDEN ENGELLİ VELİLERE ÇAĞRI



Oyunculardan Mustafa Can Karadede\'nin annesi Arzu Karadede ise şöyle dedi:



\"Oğlumu bu tiyatroya yazdırdım. Kendisi oynamak istedi. Rol yapmayı seviyor çocuklarımız ve bu süreçte kendilerini geliştiriyor. Herkese bizim özel çocuklarımızın neler yapabileceğini bu tiyatroyla göstermek istedik. Tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum; Lütfen çocuklarınızı evlere kapatmayın. Bu tür güzel projelerde lütfen herkes bulunsun.\"



Alanya Kültür Merkezi\'nde yarın saat 15.00\'te sahnelenecek oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.