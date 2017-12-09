(Görüntülü Haber) Engelli çocuklar için binayı yenilediler (Özel)

İbrahim UĞUR ERBAA(Tokat), (DHA) TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde 72 yıl önce okul olarak inşa edilen daha sonra Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) tahsis edilen binanın içi burayı hastaneye benzettikleri için içeri girmek istemeyen engelli çocuklar nedeniyle yenilendi. atama bekleyen resim öğretmeni Alim Koca\'nın yenilediği binadan şimdi çocuklar çıkmak istemiyor. İlçede engellilere de hizmet veren RAM yöneticileri kuruma gelen çocukların binanın içini hastaneye benzetmesi ve içeri girmek istememesi sebebiyle iç tasarımı yenilemeye karar verdi. RAM yöneticileri 1945 yılında okul olarak inşa edilen daha sonra binanın yanına yeni bir okul yapılmasıyla RAM?a tahsis edilen 72 yıllık tek katlı binanın iç tasarımının yenilenmesi için araştırma yapmaya başladı. Ancak yenileme maliyetlerinin 100 bin lirayı bulması sebebiyle ilk etapta bu çalışma gerçekleşemedi. İlçede 7 yıldır atama bekleyen 19 Mayıs Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümü mezunu 31 yaşındaki Alim Koca bu işi 4?de 1 maliyete yapabileceğini söyleyerek çalışmaya başladı. Koca, bina içerisine yaptığı yağlı boya tablolar, ikinci el malzemelerle hazırladığı çerçeveler, dekoratif tavan ışıklandırmaları, oyun odası, toplantı odası ve sanat atölyesinin tasarımını ve uygulamasını yaptı. Yaklaşık 1 ayda çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Yenileme çalışmaları henüz tamamlanmayan sanat atölyesinin de bitmesiyle atölyede engelli öğrencilere yönelik kurslar verileceği belirtildi. KUM DA TAŞIDIK TABLO DA YAPTIK Mezun olduktan sonra atamasının gerçekleşmediğini, bu nedenle dekor tasarım işleri yapmaya başladığını belirten Alim Koca Üniversite bittikten sonra tabi atanma derdi içerisinde olduğumuz için ilk başlarda bir şey yapmadım. Sonrasında atama beklerken bir iş yapmak zorundaydım. Bu alanlarda yeteneğim olduğu için ufak tefek yapa yapa başladım. İşin genel tasarımı bana ait. Yeri geldi kum taşıdık, yeri geldi mobilyacımızla birlikte tavana yardım ettik. Tabloları yaparken bile arkadaşlarla birlikte bir şeyler yaptık. Onları da işin içerisine kattık. Burada çalışan arkadaşlar da bir şeyler yaptılar. Severek yaptık. Burayı bu hale getirdik. dedi. HASTANEYE BENZETİYORLARDI Daha önce kuruma gelen engelli öğrencilerin binaya girmek istemediklerini belirten Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü İbrahim Özsoy Kurumumuza gelen engelli öğrencilerimiz burayı bir hastaneye benzeterek ağlıyorlardı. İçeri girmek istemiyorlardı. Bunun üzerine biz de kurumumuzdaki resmi havayı değiştirmeye, çocukların hoşlanabileceği bir yer haline getirmeye karar verdik. Resim hocamız Alim hoca ile yola çıktık. Çok uygun maliyetlerle bu hale getirdik. Şimdi çocuklar buradan ayrılmak istemiyor. diye konuştu.