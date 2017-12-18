(Görüntülü Haber) Engelli çocuk ağrısı dinsin diye duvarda askıda tutuluyor

Osman ŞİŞKO ARTVİN DHA ARTVİN\'in Borçka ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan tıp\'ta Meningomyelosel, olarak bilinen doğuştan omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması olarak tarif edilen hastası 14 yaşındaki Bilge Kara, sağlığına kavuşup yaşıtları gibi okula gitmek istiyor. Sinir bozukluğu yaşayan çocuk ailesi tarafından yaptırılan özel bir aparatla oturtulduğu koltukta dik durabilmesi için askıda tutularak ağrıları dindirilmeye çalışılıyor. Sağlığına kavuşmak için 12 kez ameliyat geçiren talihsiz çocuk 13\'üncü ameliyatı için maddi imkânları elvermediği için İstanbul\'a götürülemiyor.İlçede doğuştan \'Meningomyelosel\' hastası olan Bilge Kara hastalığıyla mücadele ediyor. Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması olarak tarif edilen hastalıkla boğuşan ve son günlerde sinir bozukluğu da yaşayan talihsiz kız, babası Murat Kara tarafından yapılan özel bir düzenekle oturtulduğu koltukta dik durabilmesi ve ağrılarının dinmesi için askıda tutuluyor. TEK HAYALİ YÜRÜYEREK OKULA GİTME Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir eğitimi aksayan Bilge Kara hayalinin herkes gibi yürüyerek okuluna gitmek olduğunu söyledi. Eğitimine evde sürdürmeye çalıştığını belirten Kara Öncelikle sağlıma kavuşmak istiyorum. Aylardır tedavilerim de aksadı. Herkes gibi yürümek istiyorum. Hayalim yürüyerek okuluma gidebilmek. Eğitimimi evde görüyorum. Bende Arkadaşlarım gibi okula gidip orada ders görmek isterim. Babam bana bu askıyı yaptı bununla daha da rahat ettim. Ağrılarım biraz da olsa diniyor bu sayede. Ailemin durumu ortada, yetkilerimizden yardım bekliyorum dedi. BENİM ÇOCUĞUMU DUVARDAN İNDİRİN Kızının duvara asılı olarak hayatını sürdürdüğünü belirten baba Murat Kara da 12 ameliyat geçiren kızının 13\'üncü ameliyata hazırlandığını ancak maddi imkânlarının buna elvermediğini ifade etti. İşsizlik ve sigortasızlık nedeniyle boyunlarının büküldüğünü dile getiren Baba Murat Kara Bilge doğuştan \'Meningomyelosel\' hastası. Bu güne kadar 12 ameliyat geçirdik 13\'üncüye hazırlanırken maddi imkânsızlık işsizlik ve sigortasızlık sebebiyle boynumuz büküldü. Artvin\'de başvurmadığımız hiç bir yer kalmadı. Valimizden randevu alarak durumu kendisine ilettim. Benim çocuğum duvara asılı bir şekilde hayatını sürdürüyor, \'Benim çocuğumu duvardan indirin\' dedim. Biz kaymakamımıza yönlendirildi. Kaymakam beye Skolyoz ameliyatı olmaz gerektiğini anlattım. Kızımın omurilik eğilmesi devam ediyordu. Bu hastalıktan dolayı 1 yıl önce İstanbul\'da kızımın kalbine baskı yapan bir kemik alınmak zorunda kaldı. Bu ameliyat içinde başvurduğum bütün kapılardan gerekli yardımı alamadım. Eş dostun yardımıyla bu operasyonları yaptırdım diye konuştu. KIZININ TEDAVİSİ İÇİN EVİ SATTI Kızının tedavisi için evini sattığını ve yaşadıkları sıkıntılardan ötürü psikolojik yardım aldıklarını anlatan baba Kara şöyle konuştu Artvin ve Borçka Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'ndan yardım talep ettim. Bana bu güne kadar 22 bin lira ödendiğini söylediler. Onlardan bu ödemelerin listesini istediğimde bana çoğu gıda yardımı olan bir liste verdiler. Ben bu güne kadar kimseden bir paket makarna bile almadım. Bana 14 yıldan beri parça parça 2 bin, 4 bin gibi birkaç kez yardım ettiler. Ben hiç bir zaman para istemedim. Kendime evime yakın SSK\'lı bir iş, kızımın da tedavisinin yaptırtmasını istedim. Yıllardır işsizim ve günde 4 kez kızım medikal bazı ihtiyaçlarını eşim ile birlikte gidermek zorundayım. Buradaki yetkililere defalarca gittim. Ben kızımın tedavisi için evimi sattım. Çocuğum için gerekirse bütün organlarımı da satarım. Bana \'Evini sattın ameliyatını yaptır\' dediler. Ben kimseden sadaka istemiyorum. Bu gün kızımın oturabilmesi için bu korseyi yorgancıda kendim yaptırdıysam, bunun ayıbı bana değil onlaradır. Devletimizin bu kadar duyarsız olmadığını biliyorum ama buradaki yetkilerin duyarsız olduğunu düşünüyorum. Bu süreç bizi oldukça yıprattı. Eşimle birlikte psikolojik yardım alıyoruz ÇOÇUĞUM YATMAKTAN BIKTI SIRTI YARA OLDU Kızının sürekli yatmaktan sırtında yara oluştuğunu kaydeden Murat Kara çocuğunun tedavisi için kendisine yardım edilmesi isteyerek şöyle dedi Çocuğum sürekli yatmaktan bıktı ve sırtında yara oldu. Yılda 2 kez korse almaya da gücümüz yetmediği için. Yorgancıya giderek oradaki malzemelerden ona bir korse diktirdim. Bir süre kızım Bilge bununla rahat ve dik oturdu. Sonra da bu korse deforme oldu. Aklıma bunu bir yere asmak geldi. Sanayide yaptırdığım aparatı duvara takarak kızımı yukarıya doğru çektirerek dik oturmasını sağladım. Şimdi bu şekilde daha rahat oturabiliyor. Bizim çok acil \'Skolyoz\' ameliyatı olmamız gerekiyor. İstanbul\'da bu ameliyat yapılıyor. Burada kalmak, tedavi olmamız için ilk planda bize 6 bin lira civarında bir paraya ihtiyaç var. Bana maddi açıdan bir şey vermesinler para istemiyorum lütfen benim çocuğumun tedavilerini yaptırsınlar bana yeter