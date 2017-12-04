(Görüntülü Haber) Engelli ailesinin destekçisi Sudenaz'a Vali Gül'den teşekkür

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta doğuştan işitme engelli babası Uğur ve annesi Ayşe Yıldız\'ın en büyük destekçisi 8 yaşındaki kızları Sudenaz Yıldız\'ı Vali Davut Gül evinde ziyaret etti. Sudenaz, akşam ise Kanal 58 televizyonun da işaret dili ile ana haber bültenini sundu.



Tuzlugöl Mahallesi\'nde oturan işitme engelli 37 yaşındaki Uğur Yıldız ve 35 yaşındaki Ayşe Yıldız çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Sudenaz Yıldız, büyüdükçe zaman içerisinde ailesinin en büyük destekçisi haline geldi. Sudenaz, kardeşleri Neşet Tuna ve Burak Kerem\'in ağlamasını duyamayan anne ve babasına işaret dili ile haber vererek sorumluluk üstlendi. Kentte Şehit Hamit Kandur İlk ve Ortaokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi olan Sudenaz, ayrıca evde kapı zili çalmasını ve annesi ve babasının cep telefonlarının sesini işaret dili ile ailesine haber veriyor. Sudenaz işitme engelli babasını telefonla arayan arkadaşları ile iletişimini de sağlıyor.



Sudenaz yILDIZ, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' nedeniyle kentte faaliyet gösteren Kanal 58 televizyonu\'nun ana haber bültenini işaret dili ile sundu. Ana Haber Spikeri Ebubekir Tağızade yaptığı konuşmada, \"Sudenaz\'ın hikayesi bambaşka. Bugünkü ana haber bültenini güzel bir kızımıza emanet edeceğiz. Sudenaz 4 çocuklu ailenin en büyük kızı. Annesinin babasının sesi, kulağı ve dünyaya onları bağlayan tek bağı. Tüm engelli vatandaşlarımızın ve sorunlarının farkına varmamız ve bunun gerekliliğini yerine getirmemiz onlar için gerçekten çok önemli. Unutmayalım ki hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız.\" diye konuştu. Tağızade daha sonra koltuğunu Sudenaz\'a teslim etti.



İLK KENDİ HABERİNİ SUNDU



Sipiker koltuğuna oturan Sudenaz Yıldız, ilk olarak kendi haberini, sundu. Sudenaz kendi haberini sunarken, \"Bugün kendi haberimi sunmak gerçekten çok güzel bir duygu. Buradan anne ve babama diyorum ki \'Sizleri çok seviyorum\' dedi. Sudenaz daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımı ile gerçekleşen AK Parti Ağrı İl Kongresi ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın 3 Aralık Dünya Engelliler günü ile ilgili haberini sundu.



\"VALİ GÜL\'DEN SUDENAZ\'A ZİYARET\"



Sivas Valisi Davut Gül ile Eşi Gülden Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.Dr. Recep Toparlı, Sivas Belediyesi İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epik ve beraberindekiler de Sudenaz Yıldız ve ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Gül ve eşi Gülden Gül, Sudenaz\'ı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Davut Gül, \"Kardeşimizi tebrik etmek, teşekkür etmek için geldik. En hayırlı evlat annesine babasına hayırlı olan evlattır. Sudenaz\'ın omuzlarına büyük yük daha erken yüklenmiş. Biz hem kardeşlerine olan ilgisi, hem annesine babasına olan ilgisini görüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Allah bahtını açık etsin. Allah başarılarını daim etsin.\" ifadelerini kullandı. Sudenaz ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.