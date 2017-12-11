(Görüntülü Haber) Engeli çıkan çocuğa sahip çıktılar, 25 yıl sonra ikizleri oldu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’nin Çayeli ilçesinde oturan Hatice- Recep Şengün çifti, 25 yıl önce İstanbul Fatih Camii\'nin avlusuna terk edilen ve 4 aylıkken yuvadan alarak evlat edindikleri çocuğun, 3 yıl sonra zihinsel engelli olduğunu öğrendi. Hakları olmasına rağmen bebeği yuvaya geri vermeyerek, sevgilerini hiç eksik etmeden büyüten Şengün çifti, 25 yıl sonra ikiz bebek sahibi oldu. Çiftin evlat edindikleri Fatih Cihan, 25 yaşına ulaşırken, ikiz çocukları Dolunay ve Hasret ise 5 yaşına girdi. Anne Hatice Şengün, \"Fatih Cihan’ı geri vermememiz yüzünden Allah, bize 52 yaşında 2 çocuk nasip etti\" dedi. Çayeli ilçesinde yaşayan Hatice (56) ve Recep (65) Şengün çifti, 1992 yılında, çocukları olmadığı için İstanbul\'daki Darülaceze\'ye başvurarak, evlat edinmek istedi. Kendilerine gösterilen 6 çocuk arasında kararsız kalan çift, İstanbul Fatih Camii\'nin avlusuna terk edilen ve Darülaceze\'de \'Fatih\' adı verilen 4 aylık bebeği almaya karar verdi. Bebeğin ismine \'Cihan\'ı da ekleyen çift, 1995 yılında çocuğun zihinsel engelli olduğunu öğrendi. Hakları olmasına rağmen çocuğu geri vermeyen ve tedavisi için yıllarca uğraşan Şengün çifti, üç kez ameliyat geçiren Fatih Cihan\'ı zihinsel engelliler okuluna vererek, eğitim almasını sağladı. KANSERİ YENDİ, BEŞİNCİ DENEMEDE İKİZ SAHİBİ OLDU Fatih Cihan’ı sevgiyle büyüten anne Hatice Şengün, bu süreçte rahim kanseri olduğunu öğrendi. Erken teşhis sonucu gördüğü tedavi olumlu sonuç verince Şengün, kısa sürede kanseri yenmeyi başardı. Doktorların onayıyla tüp bebek denemesine başlayan çift, 2012 yılında beşinci denemede biri kız, biri erkek olmak üzere ikiz bebek sahibi oldu. \'Dolunay\' ve \'Hasret\' adını verdikleri bebekleri 5 yaşına ulaşan çift, zihinsel engeli açısından herhangi bir düzelme yaşamayan ve 25 yaşına gelen Fatih Cihan ile birlikte çocuklarına sevgiyle bakıyor. Günün her anını birlikte geçiren aile, alışverişe beraber gidiyor, parkta birlikte oynayıp, beraber yürüyüş yapıyor. \'FATİH CİHAN’IN GELECEĞİ, İKİZLERİM OLACAK\' Hatice Şengün, 29 yıllık evli olduklarını belirterek, doktorların kendilerine çocukları olamayacağını söylemesi üzerine evlat edinmeye karar verdiklerini söyledi. Şengün, şunları söyledi: \"4 aylıkken aldığımız Fatih Cihan’ın 3 yaşında özürlü olduğunu öğrendik. 20 yaşına kadar tek çocuğumdu. Ev hanımıyım, sadece onunla hayatımı sürdürdüm. Sonra onun geleceğini düşünmeye başladık. Rize’de okulunun olduğunu öğrenince eşim ve Fatih Cihan beraber İstanbul’dan Rize’ye göç ettik. 9 yıl burada eğitimini aldırarak, tamamladık. Bu süreçte bir rahatsızlık geçirdim. Kanser olduğumu öğrendim. Başlangıç aşmasında hemen tedavimi yaptırdım. Tedavi sonucunda doktorum, iyileştiğimi ve tüp bebek yapabileceğimi söyledi. Beyimle beraber tedavi olduk. 4 kez denememize rağmen çocuğumuz olmadı. Beşinci denemede ikiz bebeklerimiz dünyaya geldi. Fatih Cihan’ı geri vermememiz yüzünden Allah, bize bu yaşta 2 çocuk nasip etti. Fatih Cihan’ın gelecekleri onlar. Onlar da büyüdüklerinde Fatih Cihan’ın bize Allah’ın hediyesi olduğunu anlayacaklar.” \'BEN DOĞURMADIM AMA DOĞURANDAN ÇOK SEVİYORUM\' Fatih Cihan’ı evlat edinme ve zihinsel engelinin ortaya çıkma süreçlerini anlatan anne Şengün, şöyle konuştu: \"Gösterdikleri çocukların hiçbirini sevemedik. Beyim, bu oğlanı görünce sevdi. Ben de görünce sevdim. Aldık, kucakladık, bağrımıza bastık. Adı Fatih’ti. Biz de Cihan\'ı ekledik adına. Çocukta ilk başlarda bir durgunluk vardı. Normalde konuşmuyor, mimikleriyle cevap veriyordu. Birgün kulaklarının aktığını gördüm. Hastaneye götürdük. Cihan’ın sağır olduğunu öğrendik. 2-3 kez ameliyat ettirdik. Duymaya, konuşmaya başladı. Bu kez zihinsel engelli olduğunu öğrendik. Bunun üzerine yetimhaneden ‘Geri alalım’ dediler. Beyim, ‘Ya bizim olsaydı, gerimi verecektik?’ dedi ve vermedik. O, bize Allah’ın hediyesidir. Bakmak zorundayız. 25 senedir Cihan, bizim ailemizden bir parçası ve mücadelemizi beraber sürdürüyoruz. Bize çok ‘Aldınız, ettiniz, özürlüdür, geri verin, ne olacak, hayatınızı kararttı’ diyen oldu; ama veremedik. O bizim bir parçamızdı. Ben doğurmadım; ama doğurandan çok seviyorum, daha çok bağlıyım. Babamız da öyle. Hiçbir yere onsuz gitmeyiz, onsuz bir şey almayız. Bir yere gitsek hep önde olan Cihan. Kardeşlerini çok seviyor, onlar da ağabeylerini çok seviyor.\" Baba Recep Şengün ise Fatih Cihan’ı zihinsel engeli nedeniyle Darülaceze\'den geri istediklerini; fakat kendisinin buna razı gelmediğini belirtti. Baba Şengün, oğlunu çok sevdiğini söyledi.