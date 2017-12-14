(Görüntülü Haber) Enes, biyonik kulak sayesinde okuma yazma öğrenecek

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da doğuştan işitme engelli, 8 yaşındaki Enes Özkul, biyonik kulak sayesinde okuma- yazma öğrenebilecek. Anne Pembe Özkul\'un, \"Güzel duyuyor musun?\" sorusuna \"Evet\" diyen küçük Enes\'in, etrafındaki sesleri net duyduğundaki ilk cümlesi ise “Çok güzel\" oldu. Enes Özkul\'un annesi Pembe Özkul, oğlunun doğuştan işitme engelli olduğunu ve bu durumu oğlu 1.5 yaşındayken fark ettiklerini söyledi. Anne Özkul, \"Şimdiye kadar kulak arkası cihazla duydu; ama sonradan bu cihaz, fayda etmemeye başladı. Enes, ikinci sınıfa gidiyor; ama hala heceyi sökemedi. Tüm harfleri biliyor; ama birleştirmede sıkıntı yaşıyor\" dedi. Enes\'in koklear implant ameliyatından sonra ilk kez sesleri net olarak duyabildiğini belirten Özkul, çok heyecanlı olduklarını anlattı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği\'nden Uzman Odyolog Nurdan Aygener Yeşilyurt, Enes\'te bir çeşit iç kulak anomalisi olan \'mondini deformitesi\' olduğunu söyledi. Yeşilyurt, şöyle dedi: \"Salyangoz şeklindeki iç kulak, normal insanda kendi ekseni etrafında 2.5 daire çizer. Mondini deformitede 1.5 daire çizdiği, dolayısıyla işitme siniri mesafesi daha kısa olduğu için her sesi alamıyor\" diye konuştu. İç kulakta ince sesleri alan apikal bölgenin Enes\'te olmadığını kaydeden Yeşilyurt, \"İşitme cihazından yeterince fayda göremeyen bu tip hastalar, için koklear implant tek çözümdür.\" Küçük Enes\'in işitme cihazıyla şimdiye kadar idare ettiğini, bazı sayıları ve kelimeleri de öğrenebildiğini vurgulayan Yeşilyurt, \"Ama yeterli olmamış. Artık işitme cihazından fayda göremediği için Enes\'e koklear implant ameliyatı yapıldı. Bu özel durumundan dolayı her iki kulağında da koklear implant kullanması gerekiyor; daha iyi ses duysun, konuşmayı ve alıcı dili daha iyi geliştirsin diye. Bir kulağına takıldı, diğeri için kurula başvurduk\" diye konuştu. \'Koklear implant\' takılması için ideal yaşının 1 civarı olduğunu kaydeden Yeşilyurt, \"Enes, ideal vaka değil; ama geç de değil. İşitme cihazıyla konuşmayı geliştirebilmiş; ama ideal değil\" dedi. Annesinin ve doktorların \"Enes güzel duyuyor musun?\" sorusuna gülümseyip, başını sallayarak yanıt veren küçük Enes\'in çok mutlu olduğu görüldü. Etrafındaki sesleri duyduğunda \"Çok güzel\" diyerek gülümseyen Enes, artık daha iyi duyabilecek ve konuşabilecek.