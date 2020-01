(Görüntülü Haber) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak:  “Akıllı kömür dönemini bugün itibariyle inşallah başlatıyoruz”

Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) 2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayı’nın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, son iki yıldır izledikleri politika, atılan adımlar ve paydaşlardan gelen yorumlar doğrultusunda yerli kömür stratejisi belirlediklerini belirterek, “Kömürde rezervin keşfinden çıkarılmasına, elektrik üretiminde kullanılmasına kadar tüm süreçlerinde insanı önceleyen, bilimsel teknoloji ve yöntemlerle ele alan bir strateji ortaya koymaya çalıştık. Kömürün tüm süreçlerinde akıl ile akılcı stratejilerle hareket etmeyi düstur edindik. İşte bu yüzden kömürümüzü akıllı kömür olarak değerlendireceğiz. Artık Türk kömür madenciliğinde ‘akıllı kömür’ dönemini bugün itibariyle inşallah başlatıyoruz.” dedi.









Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Şişli’deki Grand Cevahir Oteli’nde gerçekleştirilen 2. Yerli Kömür Eylem Planı Çalıştayı’nın açılışına katıldı. Albayrak açılışta yaptığı konuşmada, enerji üretiminde kömür kullanımının başta Avrupa olmak üzere Dünya’da birinci sırada geldiğini vurgulayarak, “Enerjide dışı bağımlılığı sonlandırmak için ortaya koyduğumuz bu milli enerji ve maden politikası kapsamında enerji alanında özellikle özel sektör ve üniversitelerimiz başta olmak üzere istişare etti, iletişimde bulunduk, toplantılar yaptık, çok yoğun bir mesai harcadık. Enerji ve maden alanında arzu ettiğimiz seviyelere ulaşmak için neler yapmamız gerek nasıl bir strateji ortaya koymamız gerektiği ve bunlara bağlı olarak karşılıklı bir diyalog içerisinde şeffaf sürdürülebilir bir yol haritası belirledik.” dedi.









“Akıllı kömür dönemini bugün itibariyle inşallah başlatıyoruz”





Son iki yıldır izledikleri politika, atılan adımlar ve paydaşlardan gelen yorumlar doğrultusunda yerli kömür stratejilerini belirlediklerini ifade eden Albayrak,”Kömürden elektrik üretme hedeflerinin yanında temel olarak ‘kömür madenciliğini istediğimiz noktaya nasıl taşırız?’ sorusunu bu bütüncül stratejiyle net bir şekilde ortaya koyacağız. Bugün artık tüm paydaşlarla, arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerin sonucunda akıllı kömür stratejisi olarak belirlediğimiz sürecin kısa bir sunumunu sizlerle görüşeceğiz. Kömürde rezervin keşfinden çıkarılmasına, elektrik üretiminde kullanılmasına kadar tüm süreçlerinde insanı önceleyen, bilimsel teknoloji ve yöntemlerle ele alan bir strateji ortaya koymaya çalıştık. Kömürün tüm süreçlerinde akıl ile akılcı stratejilerle hareket etmeyi düstur edindik. İşte bu yüzden kömürümüzü akıllı kömür olarak değerlendireceğiz. Artık Türk kömür madenciliğinde akıllı kömür dönemini bugün itibariyle inşallah başlatıyoruz.” şeklinde konuştu









“Yaklaşımımızın tepesinde ise şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı olacak”





Akıllı kömür stratejisinde 3 önemli yaklaşımı temel alarak inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Albayrak, “Bu yaklaşımın temelinde insan odaklılık yaklaşım var. İnsan olmadan insana değer vermeden hiçbir stratejinin ayakta kalması mümkün değil. Bakanlığımızın yapmaya çalıştığı uygulamaya çalıştığı her adımda insan önceliğimiz olacak. İnsan odaklılığın üzerine koyduğumuz ikinci temel yaklaşım bilim odaklılık oldu. Tüm süreçlerde bilimsel yöntemleri, gelişen teknolojileri kullanacak, teknolojinin insana hizmet eden tüm yanlarından faydalanacağız. Yaklaşımımızın tepesinde ise şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı olacak. Attığımız her adımı şeffaf ve açık bir şekilde tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Hem vatandaşlarımız kömürle ilgili süreçlerde attığımız her adımı bilecek. Hem de sektörümüz orta ve uzun vadeli stratejilerimize vakıf olarak önünü görebilecek. Bir sonraki adım olarak baktığımız da ulaşmak istediğimiz seviye elde etmek istediğimiz sonuçlar aslında yola çıkış sebebimizin ana unsuru oldu. Hedefler belirlememiz lazım o hedefleri yakalama noktasında. İşte milli enerji ve maden politikasıyla ortaya koyduğumuz dışa bağımlılıktan kurtulma işte bu stratejiyle ulaşmak istediğimiz hedefleri başında geliyor. “ dedi.









“Türkiye’yi yasa boğan bu kazalarla bu sektörün gündeme gelmesini….”





Güvenli kömür madenliğini tesis etmek zorunda olduklarını vurgulayan Albayrak sözlerine şöyle devam etti: “Artık yürek burkan tüm Türkiye’yi yasa boğan bu kazalarla bu sektörün gündeme gelmesini herhalde bu salonda değil tüm Türkiye’de bir kişi istemez. O zaman bu salondakiler olarak hepimize ayrı bir iş düşüyor. Tabiki tedbir bizden takdir Allah’tan ama inanan insanlar olarak kadere iman etmiş insanlar olarak bu inancın mensupları olarak işimizi en iyi şekilde yapmaya üzerimize düşen tüm tedbirleri almaya da herkesten çok inanmak zorundayız.” dedi.









“Bu sektörle bir de itibarla alakalı bir problemimiz de var”





Stratejilerinin bir ayağının da istihdamı arttırmak olduğunu söyleyen Albayrak,“Verimliliği arttırmak noktasında teknolojiden çok daha fazla yararlanmak zorundayız. Bu tabiki bazıları tarafından ‘daha az insanla madencilik’ yapılacak. Böyle bir şey yok. Yeni stratejiyle artık tabiki üretimi arttıracağız. Bunu yaparken ama tamamen bilimsel yöntemlerle dünyadaki en iyi örneklerle bu uygulamayı bu verimliliği bir üst noktaya artık taşımak zorundayız. Tüm bu uygulamaları yaparken de ulaşmak istediğimiz hedeflerden bir diğeri tüm sektörün itibarını da yukarıya taşımak. Bu sektörle birde itibarla alakalı bir problemimiz de var. Sektörün katma değerini yukarı taşımak için sadece ben tek başıma taşıyamam ortaya büyük bir kaya var. Tek başıma taşırsam taşıyayım. Hep birlikte taşın altına elimizi koyarak bu noktaya taşıyacağız. Stratejimizi 3 temel kolon üzerine inşa ederken 3 bileşeni de ortaya koymak durumundayız. Kaçak kömür madenciliği ile mücadele edeceğiz. Yeni teknolojik uygulamaları hayata geçireceğiz. Tüm kömür madenciliğimizi yeni madencilik anlayışıyla yeniden ele alacağımızı ifade ettik. “









“İşini iyi yapanla iyi yapmayanı net bir şekilde ayırıp...”









Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)\'nün onay vermediği hiçbir kömür ilişkili sahalardan artık çıkarılamaylacağını söyleyen Albayrak, “ Bununla ilgili hem valilikler hem de sivil yerel kolluk güçleriyle ilgili yakın takiple biz daha etkin bir rol oynacayacağız MİGEM olarak. Bu işin şakası yok sektörün bu itibar noktasında yaşadığı sektördeki en ufak bir sıkıntının tüm sektörü olumsuz etkilediği durumlara izin vermememiz lazım. İşini iyi yapanla iyi yapmayanı net bir şekilde ayırıp bu dönüşümü hep birlikte sağlamamız lazım. “ dedi.





”Türkiye’de 1, 5 ton dünyadaki gelişmiş örneklerde 11 ton üretiliyor”





Albayrak, dünyada yeraltı kömür madenciliği yapılan gelişmiş ülkelerin (Avustaralya, ABD gibi) yeraltında çalışan kişi başına ortalama performansın 11 tona yakın gibi bir üretim gerçekleştiğini vurgulayarak, “Türkiye’de bu rakam yaklaşık 1,5 ton seviyesinde arada neredeyse 8 katı var. Yevmiye başına Türkiye’de 1, 5 ton üretiliyor. Dünya’daki gelişmiş örneklerde 11 ton üretiliyor. Bu hem birim maliyeti açısından hemde teknolojik verimlilik noktasında iş ve işçi güvenliği açısından hem sermayenin geri dönüş noktasından daha verimli bir şekilde ülke ekonomisine kazandırılması açısından hemde küresel ülkelerle pazarlarla rekabet açısından çok önemli bir nokta. 11 ton nere 1,5 ton nere. Son rakamlar malum elim olaydan sonra 50-60 milyonlara düşen sektör. Geçtiğimiz yıl 70 milyonları buldu. Bu yıl inşallah 80 milyonu geçeceğiz. Ama hedef Türkiye rekorunu tarihin en yüksek üretim rakamları noktasında bunu da geçerek 100 milyona inşallah 200 milyon tona çıkmayı artık ana bir hedef olarak koymamız lazım. “ dedi.









Bakan’ın espirili konuşmaları güldürdü









Konuşmasının ardından Bakan Albayrak’a Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat tarafından hediye takdim edildi. Bakan Albayrak daha sonra dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Açılış töreni kömür santrallerinin çevre yatırımlarının tamamlanmasına ilişkin protokol imza töreninin ardından sona erdi. Hediye takdimi ve imza töreni sırasında Bakan Albayrak’ın yapmış olduğu esprili konuşmaları salondakileri güldürdü.