(Görüntülü Haber) Enerji Bakanı Albayrak: Kimse Akdeniz'i kendi karasuları falan zannetmesin

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 7. Uluslarası Doğalgaz Kongre ve Fuarı\'nın açılışında konuştu. Türkiye\'nin en kötü güne hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Albayrak, \"Niye en kötü güne hazır olacağız? Kapımızdan savaş eksik olmuyor. En kötü senaryoya, Türkiye, A, B değil Z senaryosuna da hazır olacak bir stratejiyle yürümek zorunda. \'Kışın kıyamet koptu veremedik\'. Bahanesi olur mu ? Olmaz\" dedi. DOĞALGAZ İLÇELERE DE UZANACAK 2002\'de 6 ilde olduğunu, 2017 sonu itibariyle 78 ile ulaştırıldığını söyleyen Albayrak, \"2018\'de inşallah Türkiye\'de, doğalgazın ulaşmadığı il kalmayacak\" dedi. Sadece şehir merkezlerine değil, özellikle ilçelere doğalgazı götürmek için yoğun bir yatırım hamlesi içinde olduklarını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,\" Doğalgaz konforundan yararlanan insan sayımızı 2019\'da 50 Milyona çıkararak, şu önümüzdeki 2 yılla yaklaşık 5 Milyar TL\'lik yatırımla, tarihin en kısa sürede en güçlü yatırımını gerçekleştirmiş olacağız\" şeklinde konuştu. KİMSE AKDENİZ\'İ KENDİ KARASULARI ZANNETMESİN Türkiye\'nin iktidarları döneminde neye ihtiyacı varsa, neyi hak ediyorsa ona ulaştığını söyleyen Bakan Albayrak, \" Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepsini tek tek gerçekleştirdik. Enerjide de inşallah bunu başaracağız. Kimse Akdeniz\'i kendi babasının denizi, kendisinin karasuları falan zannetmesin. Türkiye olarak biz, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı, kendi münhasır ekonomik alanlarımız başta olmak üzere, gerekse KKTC\'nin ruhsatlı sahaları başta olmak üzere bu aramaları, bu sismik çalışmaları, bu sondaj çalışmalarını bu kuyuları kazacağız. Kimse kusura bakmasın. Eski Türkiye yok\" diye konuştu, GAZ BULUNSA İLK BEN AÇIKLARIM Gaz ve petrolün bulunmasının en büyük temennileri olduğunu söyleyen Albayrak, \"Bulduğumuzda ilk müjdeyi biz haber vereceğiz. Dedikodularla diyorlar ki, \'gaz bulundu söylemiyor\'. Gaz bulunsa ben söylerim. Petrol bulunsa ilk ben derim yani, başkasına bırakır mıyım\" şeklinde konuştu. KÖMÜRDE YENİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ \"Ne zaman yerli kömür yatırımından bahsetsek, kıyamet kopuyor. İşte bu çevrecilik maskesi altında istemezukcu bir zihniyet var ya, bağırıyor\" diyen Bakan Berat Albayrak, \" İşin komik tarafı ne biliyor musunuz ? İthal kömürle ilgili bir yatırım, bir santral falan yapılacağında ses yok. İthal kömürden ben bir eylem görmedim yani. Kömür kapasitesindeki yerli oranını arttıracağız. Ama bağıranlara bakıyoruz. Sonra \'Elhamdülillah\' diyoruz, doğru yoldayız diyoruz, devam ediyoruz. Özellikle son günlerde bu Zonguldak muhabbetini yaptılar. Sadece Zonguldak değil, tüm kömür üretim alanlarında istihdamı, üretimi ve katma değeri arttıracak bir modelin sürecini başlatıyoruz\" dedi. \"HOCAM KENDİNİ GÜNCELLE\"... Türkiye\'nin 20 Milyar Dolar kömür rezervini toprak altında bırakmayacaklarını söyleyen Albayrak,\" Koca koca profesör; \'Türkiye\'nin kömürleri bir kademi düşük\'. Sen demek ki eski Türkiye\'de kalmışsın. Biraz hocam kendini güncelle, biraz oku araştır. Yeni kömürlerimiz, 2000, 2500, 3000, 4000 bin kalori kömürler çıkıyor artık\" diye konuştu. 100 SENE BEKLEDİK Muhalefetin kullandığı dilin yurtdışındaki terör diasporasıyla aynı olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: Yeni bir dil yok. Ne diyorlarsa aynı, Geçen birileri dedi ki, \'bunlar söylüyor, onlar kullanıyor\'. Yo, onlar söylüyor, onlar kullanıyor. İçiçe geçmiş. Aynı mantık. Kim bu ülkeye ihanet içinde yurtdışında Türkiye\'ye bu dili kullanıyorsa, nasıl bir dil kullanıyorsa, bunlar da aynı dili kullanıyor. Öyle bir resimle karşı karşıyayız ki, Türkiye\'de yeni bir resim olsa, yeni travma olsa, antidemokratik bir operasyon olsa, bunlar zil takıp oynayacaklar. Söz şu; \'Ak Parti gitsin de, bu iktidar gitsin de, Cumhurbaşkanımız gitsin de, nasıl giderse gitsin de, ülke batarsa batsın\'. Bu hezeyanlar, bu son çırpınışları artık üzülerek de izleyemiyorum. Allah\'a havale ediyorum. Her zamankinden fazla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü başımızda öyle bir lider var ki, öyle bir tempoyla çalışıyor ki, bizim az çalışma lüksümüz yok. Çıta çok yukarıda, Sadece bakanlık değil. İstanbul, İGDAŞ, tüm kurumlarımız...100 sene bekledik yani, 100 sene biraz istirahat ettik. Yeni dönemde daha fazla...O 100 senenin açığını kapayacaksak eğer... Hamdolsun çok iyi bir çağdayız. Aradaki farkın çok hızlı kapanabildiği bir çağdayız. Türkiye\'yi bu güçlü dayanışma ve birliktelik bir üst lige çıkaracak\"