(Görüntülü Haber) Endonezya'da binlerce kişi yanardağdan kaçıyor

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Endonezya\'nın Bali adasındaki Agung yanardağının patlama olasılığı nedeniyle, bölgede yaşayan binlerce kişi evlerini terkedip, volkandan uzakta kurulan kamplara sığındı.
Endonezya ulusal afet yönetimi, yanardağın tepesinden beyaz duman çıkmaya başladığı geçen hafta ortasından itibaren \"acil durum\" ilan etti. Afet yönetimi, çevredeki yerleşiklerin tahliyesinin ardından, bölgesinde kalan ve sayıları 300 bini bulduğu tahmin edilen büyükbaş hayvanların da kraterden uzaklaştırılmasına çalışıyor.