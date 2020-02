(Görüntülü Haber) 'En uzun süre soğuk suda kalma rekor denemesi'nin basın toplantısı yapıldı

Cem Karabay: \"Bir Türk dünyaya bedel mi göstereceğiz\"

Gökçeada Belediye Başkanı Çetin: \"Cem Bey yarın suya girerek her şeyi anlatacak\"

Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel: \"Rekor denemesinin başarıya ulaşacağından eminim\"

Eski Gümrük Bakanı Kürşad Tüzmen: \"Aşağıda onu yalnız bırakmayacağız\"

Araştırma görevlisi Dr. Onur Gönülal: \"Rekor çok özel bir yerde ve çok özel bir yerde gerçekleşecek\"

Olgucan KALKAN / Gökçeada (Çanakkale),(DHA)

Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan \'Akvaryum Adam\' Cem Karabay, en uzun süre soğuk altına yaşama rekoru denemesi gerçekleştirecek. 23 Nisan pazartesi günü yapılacak olan rekor denemesi öncesi basın toplantısı yapıldı. Düzenlenen basın toplantısına Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, eski Gümrük Bakanlarından Kürşad Tüzmen katıldı.



23 Nisan\'da bir dünya rekoru denemesi yapacaklarını ifade eden Cem Karabay, \"Bu rekor denemesi sadece 23 Nisan için değil, 2018 Troya etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek. Rekorun ana mantığı soğuk denizde yani 15 dereceden daha soğuk olan bir suda altı metreden daha derin bir yerde yaşamaya devam edeceğim. Rekorun geçerli olabilmesi için kamera önündeki bilgisayarın 15 dereceyi göstermemesi gerekiyor. Suyun altındaki her şeyi canlı olarak izleyebileceksiniz. Soluduğum havada oluşabilecek en ufak bir problem her şey benim için ciddi riskler oluşturuyor\" dedi.



CEM KARABAY: \"BİR TÜRK DÜNYAYA BEDEL Mİ GÖSTERECEĞİZ\"



Kendilerinin amatör branş oldukları için destek bulmalarının zor olduğunu ifade eden Karabay, \"Daha önce rekor Norveçli bir sporcu tarafından kırıldı. 15 saat 10 dakika gerçekleştirdi. Ancak rekoru gerçekleştirirken dalış elbisesinin içinde özel bir ısıtma sistemi vardı. Bende böyle bir şey yok. Allah, iman gücüyle, bir Türk dünyaya bedel mi bunu göstereceğiz diyerek aşağıya iniyoruz. Bunu gerçekleştirirken yanımda iki dalgıç olacak her zaman problemlerin çözülmesi için. Rekor için kendimi bir yıl boyunca özellikle yağlandırmaya çalıştım. Suyun altında üşümeyi aza indirmek için. Hazırlıklar bir yıl önce başladı. Bir tatbikat için gelmiştim buraya. Bir kardeşim hocam \'her yerde rekor kırıyorsun. Neden burada kırmıyorsun?\' dedi. Gökçeada\'yı herkes tanıyordu biz onu sportif anlamdaki Uluslararası bir başarıyla tanıtacağız\" ifadelerini kullandı.



GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN: \"CEM BEY YARIN SUYA GİREREK HER ŞEYİ ANLATACAK\"



Rekor deneyecek olan Cem Karabay\'a başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, \"Böyle yerlerde her şeyi ifade etmek yerine Cem Bey yarın suya girerek bütün konuyu anlatacak. Kendisini Gökçeadalı yaptık. Bu rekoru daha da geliştirerek yapacağını düşünüyorum. Ayrıca rekor denemesinde kullanılacak olan Troya atının Gökçeada\'da kalacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duydum. Cem Bey sudayken bizde suyun içerisinde kendisini ziyaret edeceğiz. Gece rekor kırıldığını zaman bizde bunu kutlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.



GÖKÇEADA KAYMAKAMI MUHİTTİN GÜREL: \"REKOR DENEMESİNİN BAŞARIYA ULAŞACAĞINDAN EMİNİM\"



Rekor denemesinin başarıya ulaşacağından emin olduğunu ifade eden Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, \"Kazasız belasız bu rekoru kıracağız. Hem Gökçeada\'nın adını hem Troya yılını hem de 23 Nisan\'ı böylece sadece ulusal düzeyde değil Uluslararası düzeyde bir kere daha tanıtmış olacağız. Cem Bey ve arkasındaki bütün ekibe teşekkür ediyorum\" dedi.



ESKİ GÜMRÜK BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN: \"AŞAĞIDA ONU YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ\"



Gökçeada\'nın sualtı zenginliklerini çok iyi bildiğini ifade eden eski Gümrük Bakanlarından Kürşad Tüzmen, \"Cem Karabay rekorları kırmaya başladığında insanın dayanıklılığını test etti. Her defasında limitlerini sonuna kadar zorladı. Onun daha önce kırdığı rekorların şahidiyim. Aşağıda onu yalnız bırakmayacağız. Çok zor bir yarışma türü bir. Ancak adayla ilgili herkesin farkındalığını arttırdı. Cem\'in başarılarının rekorlar kitaplarına girmesi şunu gösteriyor. Biz çok daha fazlalarını yapabiliriz. Herkese saygılarımı sunuyorum\" diye konuştu.



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. ONUR GÖNÜLAL: \"REKOR ÇOK ÖZEL BİR YERDE VE ÇOK ÖZEL BİR YERDE GERÇEKLEŞECEK\"



Gökçeada\'nın özel bir yer olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi Gökçeada Deniz Araştırma Birimi Araştırma Görevlisi Doktor Onur Gönülal, \"Rekor çok özel bir yerde ve çok özel bir yerde gerçekleşecek. Cem Bey umarım bu rekoru 2 gün sonra kıracak ve adamızın tanıtımına da katkıda bulunacak. Herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Açıklamalar



-Basın toplantısından detaylar



-Troya atının suya indirilmesi



-Troya atının denizaltı görüntüleri