(Görüntülü Haber) Emniyet şeridinde beklerken TIR'ın çarptığı sürücü öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da emniyet şeridinde park ettiği otomobilinin yanında beklediği sırada TIR\'ın çarptığı Mehmet Yıldız hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 17\'nci kilometresindeki meydana geldi. Mehmet Yıldız, 01 CUV 50 plakalı otomobiliyle Hilvan yönüne giderken Kabahaydar mevkinde bilinmeyen nedenle emniyet şeridine park ettiği aracından indi. Bu sırada arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 BC 972 plakalı TIR, önce Yıldız\'a, ardından otomobile çarptı. Yaklaşık 5 metre sürüklenen Mehmet Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yıldız\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.