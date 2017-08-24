(Görüntülü Haber) EMNİYET MÜDÜRÜ AK VEDA EDERKEN YATIRIMLARI ANLATTI

HaberSalih ÜÇTEPE -KameraADANA,(DHA)BURSA İl Emniyet Müdürü olarak atanan Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, kent merkezindeki karakollar için yeni binalar yapılacağını belirterek, Artık buzdolabı tamircisi dükkanın üstünde emniyet hizmet binası olmayacak dedi. Bursa\'ya atanan Osman Ak için, Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde veda töreni düzenlendi. Ak, tören öncesi ilişiğini kesmeden gelen son evrakı imzaladı. Konuyla ilgili bilgi veren Osman Ak, atıl kalan kıymetli arazilerin takas yoluyla değerlendirme konusunda İçİşleri Bakanı\'ndan talimat aldıklarını belirterek, şu bilgiyi verdi Kıymetli arazilerimizi takas yoluyla bütçe imkanlarından uzun vadede sağlayacağımız bir çok şeyi hizmete kazandırma yönünde bir çalışma yaptık. Bunun sonucunda ilçe emniyet müdürlükleri ve bazı polis merkezlerini yeniden yapacağız. Şu anda havaalanı yanında bulunan özel harekat alanına, ana binalar, spor tesisleri ve operasyon köyü yapılacak. Bu köy çok önemli. Bir tek Ankara\'da var, ikincisini Adana\'da yapacağız. Bunları bütçe imkanlarıyla yapmaya kalkarsanız hem uzun zaman hem yüksek bir maliyet çıkacak. Şimdi bu yazıyı Ankara\'ya göndereceğiz Maliye Bakanı\'ndan onayı aldıktan sonra Adana\'nın 30 yıllık güvenlik yerleşkesi sorununu çözeceğiz. Artık buzdolabı tamircisi dükkanın üstünde emniyet hizmet binası olmayacak. MAKUS TALİHİNİ KIRACAĞIZ Daha sonra tören alanına inen Ak, burada meslektaşları ile vedalaştı. Yeni kurulan zırhlı yunus birlikleri ile ilgili olarak gazetecilere bilgiler veren Osman AK, ekiplerin şu an için şehrin güney bölgesinde 7 gün 24 saat hareketli olarak görev yapacağını kaydederek, Adana\'nın mücavir bölgelerine ilişkin o makus talihini kıracağız. Bu birliklerimizle beraber bölgede, alana tam hakimiyet kurulacak. Organize suç şebekelerin alanlarda belli hakimiyetler sağlayıp, belli bölgelerde üstlenmeler, terör olsun narkotik ve diğer suç şebekeleri olsun bunları tamamen bu ekiplerimizle beraber kıracağız. Kısa bir sürede çok daha güzel sonuçları alacağız. Siz yaşayacaksınız ben izleyeceğim dedi. Osman Ak daha sonra makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü\'nden ayrıldı.