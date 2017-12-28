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(Görüntülü Haber) Emniyet Genel Müdürü Altınok: 275 bin personelimiz görev başında olacak

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, "81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz, izinde olmaksızın, o gece 24 saat görev başında olacaklar

28 Aralık 2017 19:49

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, \"81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz, izinde olmaksızın, o gece 24 saat görev başında olacaklar. 275 bin personelimiz görev başında olacak\" dedi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Asayiş Daire Başkanı Mehmet Murat Ulucan ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte “Gezelim Görelim- Tarihimizi Öğrenelim\" projesi kapsamında Batman\'dan gelen 50 çocuk ile bir araya geldi. Selami Altınok, program sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. “275 BİN PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAK\" Altınok, yılbaşında Türkiye genelinde ne gibi tedbirler alındığının sorulması üzerine şunları kaydetti: Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmeleri adına İçişleri Bakanımızın talimatları ve önderliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü olarak tedbirlerimizi aldık. Özelde İstanbul, Ankara, İzmir ve büyük şehirlerimiz olmak üzere 81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz izinde olmaksızın o gece 24 saat görev başında olacaklardır. 275 bin personelimiz görev başında olacak. Bizler de Ankara\'da genel müdürlükte oluşturduğumuz kriz merkezinde akşam saat 5\'ten ertesi gün saat 8\'e kadar, Türkiye\'de yaşananları, herhangi bir problem yaşanmaması, vatandaşlarımızın huzur ve sükununa sıkıntı verebilecek herhangi bir olay olmaması adına takip edeceğiz. Orada kameralarla 81 vilayeti izleme şansımız var. Yaşanan olaylara anında müdahale edebilmek ve herhangi bir olay yaşanmaması adına da bütün tedbirleri aldık. “ART NİYETLİ BİRİLERİNİN VATANDAŞLARIMIZIN YENİ YILINI ZEHİR ETMEMESİ ADINA HER ŞEYİMİZİ VERİYORUZ\" Altınok, “İstanbul özelinde Valilik gerekli açıklamayı yaptı. 37 bin personelimizin tamamı görev başında olacak. Türkiye genelinde de 275 emniyet personeli başta ben olmak üzere bütün mesai arkadaşlarım, vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye, art niyetli birilerinin vatandaşlarımızın yeni yılını zehir etmemesi adına her şeyimizi veriyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız müsterih bir şekilde yeni yıla girebilirler. Yeni yıllarını ben şimdiden tebrik ediyorum. Acısız, sıkıntısız, problemsiz ve daha güzel bir 2018\'in milletimiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. TAKSİM MEYDANI Selami Altınok, Taksim Meydanı\'nda bir kutlama yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise, “Benim bire bir sorumluk alanım değil. İstanbul Valimiz karar verir. Ama zannediyorum arkadaşlarımız karar verirken de valiliğimiz, emniyetimiz her türlü olasılığı, her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyorlar. Vatandaşlarımızın bu manada bir sıkıntı yaşamaması adına nasıl bir tedbir lazım geliyorsa onu yapıyorlar. Açıklamalar yapıldı zaten, onun üzerine bir açıklama yapmamın çok doğru olduğunu düşünmüyorum\" şekliden yanıt verdi.

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