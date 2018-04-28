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(Görüntülü Haber) Emniyet binasının fotoğrafını çeken Suriyeli polisi alarma geçirdi

Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) ADANA'da Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çeken Suriyeli Haccı Ishade (46) polisi alarma geçirdi

28 Nisan 2018 12:55

Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) ADANA\'da Emniyet Müdürlüğü\'nün fotoğrafını çeken Suriyeli Haccı Ishade (46) polisi alarma geçirdi. Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi\'nde meydana geldi. 06 MA 9599 plakalı minibüsün şöförünün Adana Emniyet Müdürlüğü\'nün fotoğrafını çektiğini görenler polisi aradı. Gelen ihbar üzerine alarma geçen ekipler, aracı bulmak için adeta seferber oldu. Minibüsün kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin etrafında görüldüğü yönünde bilgi alan polisler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Kaçarak aracı kent merkezindeki bir caminin önüne bırakıp içeriye saklandığı tespit edilen şüpheli, yakalandı. İsminin Haccı Ishade olduğu saptanan şüphelinin cep telefonunda Emniyet Müdürlüğü binasına ait fotoğraflar bulundu. Gözaltına alınan Haccı Ishade, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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