(Görüntülü Haber) Emlakçıyı öldüren müteahhit, tutuklandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde tartıştığı emlakçı Ceyhan Saraçoğlu\'nu tabancayla vurarak öldüren müteahhit Ramazan Bolat, tutuklandı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Erek Caddesi’ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan evli ve 3 çocuk babası 56 yaşındaki Ceyhan Saraçoğlu, müteahhit 36 yaşındaki Ramazan Bolat’ın ofisine gitti. Bolat ve Saraçoğlu arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan Bolat, Saraçoğlu’na tabanca ile 14 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakirlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ceyhan Saraçoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saraçoğlu\'nun cesedi Erbaa Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Ramazan Bolat, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Ramazan Bolat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tokat T Tipi Çamlıbel Cezaevi\'ne gönderildi. Ölen Ceyhan Saraçoğlu\'nun yarın toprağa verileceği belirtildi.