(Görüntülü Haber) Emirgazi'den Ukrayna'ya Japon armudu ihracatı

Erol ERDAL/EMİRGAZİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Emirgazi İlçesi\'nde yetiştirilen \'Japon armudu\' olarak da bilinen Naşhi armudunun büyük bir bölümü Ukrayna\'ya ihracat ediliyor. Meyve bahçesi sahibi Bülent Ayhan, birkaç yıl önce 27 bin fidanın ağaç olduğunu ve yetiştirdikleri 250 ton Japon armudunun 200 tonunu Ukrayna\'ya ihracat ettiklerini kalanını da iç piyasaya pazarladıklarını söyledi. Adana\'dan Konya\'ın Emirgazi İlçesi\'ne gelen Bülent Ayhan ve Murat Sıtkı Açıkses, 350 dekarlık bir araziye meyve bahçesi kurdu. Bahçedeki 27 bin ağacın büyük bir bölümü Japon armudu olarak bilinen Naşhi armudu, bir bölümünde ise elma yetiştiriliyor. Bahçede yetiştirilen armudun tamamına yakını Ukrayna\'ya ihracat ediliyor. Bahçeyi birkaç yıl önce kurduklarını belirten Bülent Ayhan, \'şöyle dedi: \"Meyve bahçesi yatırımını Emirgazi\'de yapmamızın nedeni; buradaki toprakta hiçbir hastalık bulunmuyor ve meyve yetiştiriciliği için uygun bir yer. Ayrıca Adana\'ya yakın olması bizim için diğer bir etken. Burada bu yıl 250 ton Japon armudu yetiştirdik. Bunun 200 tonunu kilosunu 1.5 liradan aracı bir firmaya sattık. O da Ukrayna\'ya ihracat etti. Kalan kısmını da iç piyasada satışa sunduk. Yine bahçemizde yetişen elmayı da yine iç piyasada pazarladık. Armuttaki hedefimiz; yıllık 400 ton yetiştirmek. Rusya\'dan da talep var. Ancak, bahçemiz yeni olduğu içinde üretim yıldan yıla artmaktadır.\" Emirgazi Kaymakamı Salih Çiğdem ve Emirgazi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kerim Eyilmez meyve bahçesinde incelemede bulundu. Japon armudunun diğer armutlara göre farklı bir tadının olduğunu belirten Kerim Eyilmez, şunları söyledi: \"Bu armudu yediğimizde, tatlı bir tadı var. Türk damak zevkine uygun, yabancılık çekmiyorsunuz. Bunu ilk defa tadanlar da bu şekilde bize iletiyor. Biz bunu yaklaşık iki- üç senedir burada tadıyoruz, çok beğenerek tüketiyoruz. Bu armudun bir diğer özelliği de hasat edildiği anda yenilebiliyor olması. Ayrıca depoda altı aya kadar muhafaza etme şansımız var. Diğer armut çeşitleri gibi değil. Ankara armudu gibi çeşitleri hasat ettiğinizde 3-5 ay geçmeden depoda bekletmeden yiyemiyorsunuz. Ama bu armut hasat edildiğinde de ısırarak yenilebiliyor. Tadı elma ve kavunu andırıyor. Bu çeşit \'Asya grubu armut\' diye geçiyor. Daha çok Asya’da Çin’de yetişiyor. Ama ülkemizde \'Japon armudu\' olarak biliniyor.\'\'