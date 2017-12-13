(Görüntülü Haber) Emirates uçağı acil iniş yaptı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-DUBAİ merkezli Emirates Havayolları\'nın Newcastle -Dubai seferini yapan EK-36 sefer sayılı uçağı, bir yolcusunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı\'na acil iniş yaptı.



İngiltere\'nin Newcastle kentinden havalanan Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Dubai\'ye giderken Marmara hava sahası üzerindeyken Jhon Coley (65) adlı yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine kaptan pilot, durumu İstanbul Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesine bildirdi. Acil iniş izini alan uçak saat 20.08 sıralarında sorunsuz şekilde indi.



Apronda bekleyen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ambulansına alınan yolcu, hastaneye götürülürken uçak yaklaşık 3 saat gecikme ile havalandı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.