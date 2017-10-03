(Görüntülü Haber) Eminönü'nde baklava festivali

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) FATİH Belediyesi\'nin düzenlediği 10. Tarihi Yarımada Baklava Festivali ve Geleneksel Altın Oklava yarışması Eminönü\'nde gerçekleşti. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Canan Hanımı (Karatay) da çağıralım. Belki lahmacuna gösterdiği iyi niyeti baklavaya da gösterir diye düşünüyorum\" dedi. Törene Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir\'in yanı sıra , eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım da katıldı. “CANAN KARATAY\'I SENEYE İNŞALLAH DAVET EDELİM BURAYA\" Fatih Belediye Başkanı Demir törende yaptığı konuşmada “Baklavanın, yufkanın, şekerin, tereyağının vücut sağlığı için önemi anlatılınca aklıma bir şey geldi. Canan Karatay\'ı seneye inşallah davet edelim buraya. Onun da görüşlerini almakta fayda var diye düşünüyorum\" dedi. Demir, “Aslında bu dokunulabilen tarihi eserlerin ruhu da sayılan soyut kültürel miraslarımız var. Geleneklerimizden, inancımıza kadar bizim hayatımızı şekillendiren tüm davranışlarımıza kadar ve toplumun tarihten günümüze kadar sirayet etmiş soyut kültürel mirasımız var. Soyut kültürel mirasımızın da yaşatılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz\" şeklinde konuştu. Mustafa Demir konuşmasının ardından Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine ise “Canan Hanımı da çağıralım. Belki lahmacuna gösterdiği iyi niyeti baklavaya da gösterir diye düşünüyorum\" dedi. 15 BİN ADET BAKLAVA DAĞITILDI Demir\'in konuşmasının ardından baklava açma yarışması düzenledi. Yarışma sonucunda birinci olan baklava ustası Recep Doğan\'a 10 tane cumhuriyet altını ödül verildi. Doğan ödülünü Mustafa Demir\'den aldı. Törenin ardından çiçek pazarının yanına kurulan standa 15 bin adet tek olarak paketlenmiş baklava dağıtıldı.