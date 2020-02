(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan: Türkiye bu enerjiyi bir daha kolay kolay yakalayamaz (2)

Enver ALAS - İSTANBUL,DHA İSTANBUL düzenlenen \'Perakendede Kadının Gücü\' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, \"Dünyanın ilk on büyük ekonomisinden biri olmak yolunda milli bir hedefimiz var. Türkiye, bu enerjiyi bir daha kolay kolay yakalayamaz. Kadınlarımızın yolunu açan, teşvikler veren bir devlet irademiz var. Kadınların yönetim kademelerinde daha çok yer alabileceği zemin var. Bunu çok iyi değerlendirelim\" dedi. Emine Erdoğan, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \'Perakendede Kadının Gücü\' programının açılışına katıldı. Endüstride kadınların yarattığı değer ve farklara dikkat çekmeyi hedefleyen programa Erdoğan\'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Programın açılışında konuşan Erdoğan, dünyanın geleceğine yön verecek temel dinamiklerden birinin kadınların toplumsal hayata ve iş yaşamına katılımı olduğunu bu nedenle kadınların çalışma hayatında mağdur edilmeyeceği şartların tesisinin de son derece önemli olduğunu söyledi. \"KADININ VARLIĞI HER ALANDA ARTTI\" Devletin kadınların toplumsal hayata dahil edilmesi konusunda son 15 yıldır olağanca gücüyle çalıştığını aktaran Erdoğan, bunun eğitimden siyasete kadar kadın varlığının her alanda artığının net şekilde görüldüğünü ifade etti. Erdoğan, \"Son yıllarda kadınların haklarını gözeten pek çok hukuki düzenleme yapıldı. Aksini düşünmekte zorlandığımız eşit işe eşit ücret ilkesi getirildi. Hükümetimiz kadınların siyasete katılımını her zaman teşvik etmektedir. 2002\'de yüzde 4,5 olan kadın siyasetçi oranı yüzde 15\'e çıktı. Eğitim alanında kız çocuklarımızı önceleyen kampanyalarımızla temel eğitim ve öğretimde kız öğrenci oranı erkeklerle eşit seviyeye geldi. Çok şükür ki binlerce kızımızı çocuk yaşlarda evlilikten, tarım işçisi olmaktan kurtardık. Kamu kurumlarında kadın çalışan oranı yüzde 37\'lerdedir şu anda. Kadın istihdam oranı yüzde 20\'lerden yüzde 30\'lara çıkmıştır. Bu güzel gelişmeler elbette yeterli değildir. Aslolan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz içinde kadınlarımızı kalkınmanın sadece destekçisi değil, öznesi haline getirmektir\" dedi. Emine Erdoğan, \"İşte tam bu noktada özgüveni yüksek kadınlarımızın kenetlenmesine ihtiyaç vardır. Şu an yüzde 33,7 olan iş gücüne katılım oranını hep birlikte 2023\'te yüzde 41\'e çıkaracağız. Binlerce kişiye istihdam alanı açan yüksek bir ekonomik değeri temsil eden BMD gibi kuruluşların çabalarıyla bu hedeflere daha kolay ulaşacağımızı umuyorum\" diye konuştu. \"İŞ VE AİLE YAŞAMI ARASINDAKİ DENGE KORUNARAK KADIN GÜÇLENDİRİLMELİ\" Emine Erdoğan, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi koruyarak kadının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, \"Söz gelimi, çocuk sahibi olmanın iş hayatından uzaklaşmak için bir sebep olmasına ortadan kaldıracak şartları oluşturmalıyız\" dedi. Bu konuda iktidarın attığı adımlardan bahseden Erdoğan, çocuk sahibi kadınlara esnek çalışma hakkı ve kreş gibi imkanların daha da artırıldığını hatırlattı. \"YÜZDE 7,8 OLAN KADIN İŞVEREN ORANINI ARTIRMAK İÇİN ÇOK YÖNLÜ ÇABALAR GEREKİYOR\" \"Kadını sadece istihdam edilen değil işveren olarak da görmek hepimizin arzusudur\" diyen Emine Erdoğan, \"Ülkemizde yüzde 7,8 olan kadın işveren oranını artırmak için çok yönlü çabalar gerekiyor. İnanıyorum ki rol modeller ve başarı hikayeleri girişimcilik potansiyeline sahip kadınlarımızı da cesaretlendirecektir. Ülkemiz kadınlarımızı bir çok sektörde ön plana çıkaracak, dünyada lider yapacak kaynağa da sahiptir. Köklü tarihimiz, doğal kaynaklarımız, genç nüfusumuz her biri önemli bir rekabet değeridir. Kendisi zaten bir marka olan İstanbul, bir markalar şehri neden olmasın. İlmek ilmek ördüğünüz başarıları yurt dışında daha iyi tanıtmalısınız. Anadolu\'nun unutulmaya yüz tutmuş değerleri estetik dokunuşlarla dünya pazarlarına taşınmalıdır\" ifadelerini kullandı. \"TÜRKİYE, BU ENERJİYİ BİR DAHA KOLAY KOLAY YAKALAYAMAZ\" Erdoğan şunları söyledi: \"Yurt dışına gittiğimde yerel değerlerin nasıl büyük markalara dönüştürüldüğünü görüyor ve ülkem adına bazen üzülüyorum. Bunca potansiyelimizi açığa çıkarmakta, onları rafine biçimde sunmakta ve tanıtmakta ne yazık ki eksikliklerimiz var. Sizlerden rica ediyorum; bu açıkları kapatmak için kendiniz gibi girişimci, cesur, özgüvenli gençler yetiştirin. Becerilerinizi gençlere aktarın. Kadın doğurgandır. İnanıyorum ki cesaretiniz, özgüveniniz de yeni başarı hikayeleri doğuracak, sayılarınız daha da artacaktır. Dünyanın ilk on büyük ekonomisinden biri olmak yolunda milli bir hedefimiz var. Türkiye, bu enerjiyi bir daha kolay kolay yakalayamaz. Kadınlarımızın yolunu açan, teşvikler veren bir devlet irademiz var. Kadınların yönetim kademelerinde daha çok yer alabileceği zemin var. Bunu çok iyi değerlendirelim.\" \"AYDINLIK BİR TÜRKİYE, SADECE BİZİM DEĞİL BÖLGEMİZİN, YER KÜRENİN DE UMUDUDUR\" Emine Erdoğan, toplumsal önyargıları kırarak, kadınları ikinci plana atan yaklaşımlarla çarpışarak bugünlere geldiklerini dile getirdi. Erdoğan, \"Aydınlık bir Türkiye, sadece bizim değil bölgemizin, yer kürenin de umududur. Kimyasal silahlarla yok edilen çocuklar, Afrika\'da analarının kurumuş göğsünden süt emen çocuklar için daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Dünyada milli gelire oranla en çok insani yardım yapan; dünyanın en cömert ülkesiyiz. Bu ülkenin yüce ruhlu insanları için güçlü ekonomi, sadece kişisel hazların tatmini için değil insanların yaralarını sarmak için de gerekli. Kadın duyarlılığının her alanda vicdanı, estetiği, zarafeti kanatlandıracak bir değer olduğuna inanıyorum. Kadın zekasının dünyayı fethedeceğine inanıyorum\" şeklinde konuştu. BAKAN SARIEROĞLU: TÜRKİYE\'DE EN BÜYÜK DEVRİM KADIN KONUSUNDA YAŞANDI Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadınlara hizmet konusunda son 16 yılda önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, 16 senedir Türkiye\'de kalkınma, gelişme ve toplumsal ekonomik hayatın her alanında, çok ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşandığını ve Türkiye\'de en büyük devrimin kadın konusunda yaşandığını söyledi. Bakan Sarıeroğlu, \"Son 10 sene içerisinde kadın işgücü oranımızı 10.4 puan artırmışız. Diğer taraftan son 10 yılda OECD ülkeleri içerisinde kadın istihdamını en fazla artıran ülke konumundayız. Aynı zamanda son 10 yıl içinde toplam 8 milyonluk bir istihdam yaratmışız ve bunun 3,5 milyonunu kadınlar oluşturmuş. Kadın istihdamını artırma oranımız yüzde 63 seviyesine gelmiş durumda. Bunun başlı başına bir başarı hikayesi olduğunun altını tekrardan çizmek istiyorum\" dedi. İSTİHDAMDA TEŞVİK Türkiye İş Kurumu\'nun istihdamla ilgili çalışmalarını anlatan Bakan Sarıeroğlu, \'milli istihdam seferberliği\'nin ikinci fazını başlattıklarını söyledi. Sarıeroğlu, \"Özellikle sektördeki temsilcilere milli istihdam seferberliği kapsamında çok güçlü teşvikler ortaya koyduk. Bununla ilgili pazar gününden itibaren Türkiye genelinde kampanyamıza başlayacağız. Özellikle işbaşı eğitim konusunda sektörle daha iyi bir işbirliği yapmamızın kadınlar açısından çok pozitif etki yaratacağına inanıyorum\" dedi. Teşvik paketlerinden bahseden Sarıeroğlu, \"Geçmiş teşvik uygulamalarında hangi sıkıntılar varsa bunların çözümüne odaklandık. Gerek verdiğimiz rakamlar, biz sadece istihdam artışı değil aynı zamanda çalışanların hayatlarına da etki edecek ücret düzeylerinde de artışı hedefliyoruz. Bugüne kadar asgari ücret seviyesinden verdiğimiz teşviklerimizi artık prime esas üst kazanç limitine kadar çıkarmış durumdayız. 883 TL ile 2 bin 151 TL arasında değişen asgari ücret ile 5 bin 412 TL maaş arasında değişen aralıkta bir teşvik uyguluyoruz. Bunun da bu dönemde çok önemli bir reform olduğuna inanıyorum\" diye konuştu. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA: KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ BİR NOKTAYI YAKALADIK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise girişimci kadınların sayısının artırılması için önemli destekler verdiklerini, kadının güçlenmesinin sadece kendi bakanlıklarının desteğiyle değil milletin de vereceği destekle mümkün olacağını ifade etti. Kaya, \"Kız çocuklarının eğitiminde çok önemli bir noktayı yakaladık. Eğitim seferberliğiyle birlikte orta okulda kız çocuklarımızın okullaşma oranı iki kat artırdık; yüzde 44\'lerden yüzde 83\'lere ulaştık. Bunu da yeterli bulmuyoruz, yüzde 100\'leri hedefliyoruz. Yüksek öğretimde kız çocuklarının oranı yüzde 13\'lerden yüzde 44, 4\'e ulaştı. Kız çocuklarının üniversitedeki okullaşma oranı erkekleri geçti\" ifadelerini kullandı. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI \'KADININ GÜÇLENMESİNİN\' ÖNEMİNİ ANLATTI Programın açılış konuşmacılarından biri de Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı\'ydı. Konuşmasında kadının güçlenmesini bir çok açıdan önemli bulduğunu vurgulayan Begümhan Doğan Faralyalı, \"Türkiye, kadının iş dünyasına katılımında OECD ülkeleri arasında ne yazık ki en son sırada. Türkiye olarak maça kadromuzun yarısıyla çıkıyoruz. Türkiye\'de kadının işe katılımını OECD ortalaması rakamlarına getirebilirsek milli gelirimizi yüzde 20 büyütmek mümkün. Bu da 250 milyar dolar demek. Önümüzdeki 7 senede sadece kadının işe daha fazla katılımını sağlamakla bu mümkün\" diye konuştu. FARALYALI: KADINI İŞ DÜNYASINDA TUTMAK İÇİN YAPMAMIZ GEREKEN ŞEYLER VAR Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda liderlik yetkinlikleri belirlediğini, bunların da \'uzun vadeli düşünme\', \'işbirliği\', \'şeffaflık\', \'çevre yönetimi\' ve \'sosyal kapsamacılık\' olduğunu kaydeden Faralyalı, yapılan araştırmaların kadınların lider rolde olduğu veya yönetim kadrosunun eşit olduğu bu yetkinliklerin çok daha fazla bulunduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Faralyalı, \"Kadının hem sayısal hem lider pozisyonlarda olduğu ekonomi gerçekten büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye\'de perakende sektörü finans sektöründen sonra kadının en fazla çalıştığı sektör. Demek ki bu sektörde gerçekten birşeyleri doğru yapıyoruz. Bunları diğer sektörlere yaymak çok daha önemli. Kadını iş dünyasında tutmak için yapmamız gereken şeyler var. Her birimizin kadının önünü açmak, kadını daha fazla tutmak için yapmamız gerekenler var. Kadını iş hayatına çekerken bir yandan da toplumda zihinsel değişikliği yapılması gerekiyor\" dedi. KADININ GÜÇLENMESİ Dünyanın ve insanlık tarihinin önemli dönüm noktasından geçtiğini belirten Faralyalı, şunları söyledi: \"Eşitsizliğin arttığı, savaşların çoğaldığı, çatışmaların arttığı bir dönem. İnsanlık için yeni bir düzen tanımına ihtiyaç var. \'Süper akıllı toplum\' diye konuşulan benim daha çok \'bilge toplum\' diye adlandırdığım bir dönem var önümüzde. Bilgi toplumundan bilge toplumuna geçiş dönemi. Beden ile aklın, akıl ile gönülün, bilgi ile bilgeliğin birlikte kanat çırparak yükseldiği bir değerler toplumu. Bu gelişime insanlık değerlerinin kuşaktan kuşağa aktaran ilk öğretmen görevini üstlenen kadın aklının ve yüreğinin öncülük edeceğine inanıyorum. İnsanlığın ihtiyacı olan dönüşümü kadının kendi gücünü fark etmesi, kalbinin sesini duyabilmesi ve onun liderliğine eyvallah diyebilmesiyle yapacağız. Kadının güçlenmesini dünyada ve ülkemizde kadın gücünün ve bu değerli özelliklerin egemen olmasını temenni ederim.\" 4 AYRI OTURUM DÜZENLENECEK Açılış konuşmalarının ardından BMD Başkan Yardımcısı Suzan Toplusoy, Emine Erdoğan\'a günün anısına hediye takdiminde bulundu. Daha sonra programa katılan protokol üyeleri ve iş insanları aile fotoğrafı çektirdi. \'Perakendede Kadının Gücü\' etkinliği, bugün \'Biz Daha İyi Yaparız\', \'Her Yerde Biz Varız\', \'Perakendenin Yükü Bizde\' ve \'Yüzde 100 Kadın\' başlıkları altında düzenlenecek dört oturumla devam edecek.