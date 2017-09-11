(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan Kazakistan'da ok attı

Kazakistan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kazakistan seyahatine eşlik eden eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Kazakistan’da Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı çerçevesinde Kazak halkının kültür ve geleneklerini sergileyen etnik köyü ziyaret ederek burada ok attı. Kazanat Hipodromunda 2 bin 500 metrekare alanda kurulan 30 çadırda Kazak halkının göçebe hayatı, el sanatları ve yemek kültürünün sergilendiği köyde, geleneksel atlı spor gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Emine Erdoğan da ok attı.