(Görüntülü Haber) EMİNE ERDOĞAN: İNŞALLAH BU YARA BİR GÜN DİNECEKTİR

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul, DHA



Suriyeli kadınlara yönelik \'Bir Umut Bir Ufuk\' projesinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, \"Suriye\'de yaşananlar, insanlığın kanayan yarası haline gelmiştir. Fakat inşallah bu yara bir gün dinecektir. Fakat o güne kadar üzerimize düşen, yaraları dindirmek, kayıpları telafi etmektir\" dedi.



Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) tarafından, Suriyeli kadınlara yönelik, \'mesleki eğitim, psikolojik destek, istihdam ve topluma uyum entegrasyonu\' kapsamında Ümraniye\'de başlatılan \'Bir Umut Bir Ufuk\' projesinin açılışına katıldı. Ümraniye Mehmet Akif Kültür Merkezi\'nde düzenlenen açılışta, Emine Erdoğan\'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran ile Suriyeli kadın öğrenciler ve projede görev yapan eğitimciler yer aldı.



Açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, Türkiye ve Suriyeliler arasında bir kardeşlik örneği yaşandığını, dünyada benzerine rastlanmayacak bir dayanışma gösterildiğini söyledi.





\"BÖYLE ORTAMLARDA KADIN OLMAK EN ZORUDUR\"



Mülteci olmanın, vatandan ayrı kalmak hiç kolay olamayacağını belirten Erdoğan, \"Özellikle böyle ortamlarda kadın olmak en zorudur. Hem savaşın psikolojik boyutu hem de fiziki şartları, en çok kadınları yoruyor. Bu yorgunluğa bir de çocukların mesuliyeti girince hayat şartları iyice ağırlaşıyor\" diye konuştu.





\"MİLLETİMİZ KOL KANAT GERİYOR\"



Emine Erdoğan, devletin Suriyeli kadınların yüklerine özel bir ihtimamla omuz verdiğini belirterek, \"Kamplarımızda kadınların özel ihtiyaçları husulsen dikkate alınıyor. Kamp dışındaki kardeşlerimize de milletimiz kol kanat geriyor\" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, TOGEMDER\'in başlattığı \'Bir Umut Bir Ufuk\' projesinin çok anlamlı olduğunu aktararak, şunları söyledi:



\"Kadınların topluma entegrasyonunu kolaylaştıracak dil eğitimi ve istihdamına yönelik mesleki eğitim girişimi son derece önemli bir adımdır. Projenin ilk adımını birlikte atmıştık. Sultanbeyli\'de \'karanlığa sövmek yerine bir mum yakmıştık\'. Şimdi diğer pilot ilçemiz Ümraniye\'de yeni bir ışık yakıyoruz. Türkçe eğitim almak, kadınlarımıza yeni yollar açacak, toplumla kaynaştıracak, istihdam imkanlarını daha da artıracaktır. Ekonomiye katkı sağlamalarının yanında kendi geleceklerini de çocuklarının istikbalini de iyileştireceklerdir. Tüm bu süreçlerin Suriyeli kardeşlerimize aynı zamanda terapi olacağını da düşünüyorum.\"



Savaşın ağır travmasının bu sosyal ortamların birleştirici gücü sayesinde daha kolay atlatılacağını dile getiren Emine Erdoğan, projenin bir diğer ayağının da Üsküdar\'da yapılacağını bildirdi. Erdoğan, böylece İstanbul\'un üç ilçesinde yoğun biçimde yaşayan Suriyeli ailelerin sorunlarının da yakından gözlenebileceğini ifade etti.





BELEDİYELERE DÜŞEN SORUMLULUĞA VURGU



Emine Erdoğan, belediyelere çok büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çekerek, \"Sivil toplum kuruluşlarımızın açtığı bu yolu güçlendirmek gerek. Aynı şekilde özel sektörün, işadamlarımızın desteği gerek. Bu güç birliği yapıldıktan sonra üstesinden gelinemeyecek sorun yok. Sizin bilinçli olmanız gelecek nesillerin de kurtuluşudur. Çocukların öfkeyle, nefretle, sevgisizlikle, şiddetle büyüdüğü bir ortamda, gelecek hiç kuşkusuz karanlık olur. Çocukların eline ne taş, ne kağıt mendil yakışıyor. Çocukların eline en çok kalem yakışır, kitap yakışır. Çocukların sevgiyle, şefkatle, eğitimle büyüdüğü bir toplumda gelecek de aydınlık olacaktır\" şeklinde konuştu.





\"ÜZERİMİZE DÜŞEN YARALARI DİNDİRMEKTİR\"



Erdoğan, \"2011 yılından bu yana Suriye\'de yaşananlar, insanlığın kanayan yarası haline gelmiştir. Fakat inşallah bu yara bir gün dinecektir. Biliyorum, ülkenize, şehrinize, mahallenize dönmek içinizde bir ukdedir. Rabbim inşallah nasip eder. Fakat o güne kadar üzerimize düşen, yaraları dindirmek, kayıpları telafi etmektir.





BAKAN KAYA\'DAN AB\'YE \'SÖZÜNÜZÜ TUTUN\' ÇAĞRISI



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da konuşmasında Türkiye\'de 3,2 milyon Suriyeliyi misafir ettiklerini ve bunun 1,7 milyonunun çocuk olduğunu belirterek onlara her alanda yardımcı olduklarını söyledi. Avrupa Birliği\'nin Suriyeli mültecilere yönelik yapılacak 3 milyon avroluk yardım için verdiği sözü yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Kaya, \" Bugüne kadar bakanlık olarak 300 bin Suriyeli kadın ve çocuğa psikososyal destek verdik. Son 6 yılda 276 bin Suriyeli bebek dünyaya gözlerini Türkiye\'de açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Suriyeli kardeşlerimizin her alanda yanlarındayız\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Bakan Kaya ile birlikte \'Çocuk Gelişimi Atölyesi\' sınıfına girerek burada eğitim alan Suriyeli kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan, Suriyeli kadınlarla hem sohbet etti hem de onların yaptığı el emeği ürünleri inceleyerek onlardan bilgi aldı.