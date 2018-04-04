(Görüntülü Haber) Emekliye ayrılan vali, Kırşehir'e veda etti

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Valiliği görevini yürütürken geçen günlerde emekliye ayrılan Necati Şentürk, düzenlenen uğurlama törenin ardından kentten ayrıldı. ​Kırşehir Valisi olarak 3,5 yıl görev yaptıktan sonra kısa süre önce emekliye ayrılan Necati Şentürk için Valilik Konağı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende kendisini uğurlamaya gelen kalabalığa hitap eden Şentürk, görev yaptığı süre boyunca Kırşehir’e faydalı işler yapma gayretinde olduğunu söyledi. Şentürk, 41 yıl hizmet ettiği görevini tamamlayarak emekliye ayrıldığını ifade ederek şöyle konuştu:\"Kolay değil arkadaşlar, 41 yıl bir çok kademede görev yaptım. Edirne’den Hakkari’ye kadar her yerde görev yapmışsınız, terörle çok ciddi mücadele etmişsiniz ve Siirt’te yaptığımız terörle mücadele de Genelkurmay\'da paşalara ders olarak anlatılmış. Böyle mücadeleler vermişiz sonra 11 yıl valilik yapmışız, Siirt Valiliği, Yozgat Valiliği ve Kırşehir Valiliği. Ama, çok bahtiyarım ki meslek hayatımı Kırşehir’de sonlandırdım. Çünkü Kırşehir’deki gönül dostlarım çok farklı, Kırşehir halkı çok vefalı, herkes beni unutur ama, Kırşehir halkı beni asla unutmaz. Kırşehir bizi seviyor, biz de Kırşehir’i seviyoruz. Dolayısıyla Kırşehir’le olan gönül bağımızı, gönül köprümüzü hiç bozmayız, ikrarımızdan da dönmeyiz hiçbir şekilde. Mahkeme kadıya mülk değil, her şeyin sonu var ben devlet şahıslarına kaim değil, devleti ebed müddet diyoruz. Ama kıyamete kadar tabi ebed müddet değil tabi kıyamete kadar devletlerin ömrü var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ömrünü inşallah kıyamete kadar devam edecek.” Kendisinden sonra gelecek genç arkadaşların da inandığını belirten Vali Şentürk Kırşehir&e hep beraber güzel hizmetler sunduklarını söyledi. 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü öncesi Kırşehir’den bin 200 öğrenciyi Çanakkale’ye uğurlarken Valilik balkonunda elinde zülfikar kılıcıyla yaptığı konuşmasının eleştirilmesini de değerlendiren Vali Şentürk, sözlerini şöyle noktaladı: “Pazara kadar dostluklar derler, hiç kabul etmem. Ne mezarı, kim söylüyor, mahşerde de devam edecek. Dostluklar mahşerde lazım. Burada kimi dostluklar geçici esas dostluk orada, dostluklar ve şahitlikler orada, arkadaşlıklar orada, kardaşlıklar orada, burası hikaye. Mezara kadar devam. Vefasızların şeyidir mezara kadar vefalıların işi daha ileriye kadar gider. Ama son hadiselerde biliyorsunuz Allah biliyor kalbimi ki, ne yaptımsa yüce İslam dini adına yaptım. Yani o kılıcı da çekmek İslam dini adınaydı. Orada tabi Ya Allah Ya Bismillah Allahu Ekber demek içindi. Yoksa sadece kılıç sallamak benim için sorun değil. Ama kılıcın sesini de nerelerden geldiğini de gördünüz. Benim konuştuklarımın 5 fazlasını da Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Benden hemen bir gün sonra dikkat edin. Yani ben ne dedim Kudüs dedim, Sayın Cumhurbaşkanı daha fazlasını söyledi. Ne diyordu sen zalimsin diyordu, sen korkaksın aynen böyle söylüyordu.” İl protokolü, daire müdürleri, Valilik personeli ve basın mensupları ile helalleşen Şenturk, törenin ardından ayrıldı.