(Görüntülü Haber) Emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün acı günü

Cafer ELMAS/GÖLPAZARI (Bilecik), (DHA)- ERGENEKON Davası\'nda yargılanan Emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük\'ün eşi Necla Küçük yaşamını yitirdi.



Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Necla Küçük, vefat etti. Necla Küçük için bugün ikindide Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde cenaze töreni düzenlenecek. Necla Küçük\'ün cenazesi, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Türkmen köyü mezarlığında toprağa verilecek.



Necla Küçük, Ergenekon Davası\'nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve son çıkartılan yasayla cezaevinden tahliye edilen eşi Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile birlikte 16 Mart 2014 tarihinde İstanbul\'dan, memleketleri Gölpazarı ilçesine gelmişti.