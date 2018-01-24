(Görüntülü Haber) Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol'dan Afrin yorumu

Merve DUNDAR-Oral OKAYBEN / İSTANBUL, (DHA)- SURİYE büyükelçiliği başta olmak üzere 37 yıl boyunca Orta Doğu ile pek çok görevde bulunmuş olan Emekli Büyükelçi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Çelikkol, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' adıyla başlattığı operasyonu değerlendirdi.





Afrin\'in geçmişten bu yana Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Çelikkol, \"Afrin\'in topografik yapısı PKK\'nın Türkiye\'ye sızmalarını kolaylaştırıyordu. Afrin bugün ise güney sınırımızda olması ve PYD\'nin Suriye Savaşı sırasında ele geçirdiği en batıdaki bölge olması sebebiyle önem taşıyor. Fırat Kalkanı operasyonu da büyük ölçülerde DEAŞ\'la mücadele dışında bu terör koridorunun bütün haline gelmemesi için yapılmıştı. Eğer Azez, Cerablus ve El-Bab arasındaki bölge o dönemde temizlenmeseydi ABD\'nin desteğiyle PYD tarafından temizlenecekti ve PYD burada kalacaktı\" dedi.





\"ABD\'NİN \'ORDU KURMA\' AÇIKLAMASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU\"





Afrin operasyonunun başlama nedenlerini değinen Çelikkol, \"Bu operasyon yapılmasaydı Türk menfaatlerini hedef alan bir terör örgütünün Suriye uzantısının, Türkiye-Suriye sınırının büyük bir kısmını kontrol altına almış olma ihtimali olacaktı. Bunlar Türkiye\'nin kabul edebileceği davranışlar değil. Bunun yanı sıra daha büyük tabloya bakarsak Suriye\'nin toprak bütünlüğünün bozulması da Türkiye tarafından kabul edilemeyecek bir husus. Bu konularda Ankara ve Moskova gibi merkezlerde ABD\'nin niyetleri ve uzun dönemli ne düşündüğü konusunda soru işaretleri giderek arttı. Ordu kurma açıklaması da bardağı taşran son damla oldu\" diye konuştu.





\"SURİYE İLE İLGİSİ OLAN TÜM ÜLKELERİN GÖZÜ AFRİN\'DE\"





Suriye ile ilgili tüm gelişmelerin dünyada ve konuyla ilgilenen tüm başkentlerde izlendiğini belirten Çelikkol, \"ABD ve Rusya arasındaki Suriye mücadelesi Trump\'ın başa gelmesinin ardından hızlandı. Obama yönetimi stratejisini terörle mücadele üzerine kurmuştu. Trump yönetimi ise son dönemlerde Rusya\'nın Suriye\'de artan nüfuzunu engelleme ve yine Rusya, Çin gibi ülkelerin nüfuzlarının dünyanın çeşitli yerlerinde artırılmasının önüne geçilmesi gibi değişik stratejiler ortaya koymaya başladı. Rusya\'daki küresel mücadelenin de son dönemlerde şiddetlendiğini görmek mümkün. Burada bizim için olumsuz olan noktaysa müttefikimiz olan ABD\'nin Suriye politikalarının başlangıçtan itibaren yanlışlarla dolu olması. İlk başlarda Türkiye tarafından teklif edilen güvenli ve uçuşa yasak bölgeler konusu vardı. Bu konu ancak şu anda, 7 yıl sonra ABD tarafından gündeme getirildi. Bu durum Türkiye\'nin ABD ve Suriye\'ye bakışından bazı sorunların çıkmasını kaçınılmaz hale getirdi ve karşımıza böyle bir tablo çıktı\" diye konuştu.





\"AFRİN TAMAMEN TEMİZLENMEDEN OPERASYON SONA ERMEZ\"





Yetkililerden gelen açıklamalara göre operasyonun Afrin bölgesi tamamen temizlenene, Türkiye\'ye yönelik bir tehdit kalmayana kadar süreceği yönünde olduğunu dile getiren Çelikkol, \"Operasyon; sivil halkın zarar görmemesi, kayıpların azaltılması için çok hızlı ilerlemiyor. Çünkü hızlanıldığı taktirde hava gücünü, karadan bombardımanı artırmanız lazım. Bu durum hem operasyonu, sivil halkı zor bir duruma sokabilir hem de kayıpları artırabilir. Ancak bu operasyonun çok uzun sürmeden sona ereceğini düşünüyorum\" diye konuştu.





SIRADAKİ OPERASYON MENBİÇ\'E Mİ?





Afrin\'in bu işin sadece bir kısmı olduğunu ifade eden Çelikkol, \"Burası temizlendikten sonra sınırımızdaki tehdit tamamen ortadan kalkmış olmayacak. Menbiç konusu süreçli gündeme getiriliyor. Bundan sonra orada bir gelişme olup olmayacağını göreceğiz\" dedi.