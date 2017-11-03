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(Görüntülü Haber) Emekli astsubay intihar etti

Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, emekli astsubay 50 yaşındaki Metin Yılmaz göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi

03 Kasım 2017 02:49

Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, emekli astsubay 50 yaşındaki Metin Yılmaz göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay akşam saatlerinde, Emekevler Mahallesi Gülnaz Sokak\'ta meydana geldi. Emekli astsubay Metin Yılmaz, eşi ve 2 çocuğunun evde bulunmadığı sırada göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polisi ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Metin Yılmaz\'ın öldüğünü tespit etti. Olayı duyarak eve gelen eşi ve çocukları sinir krizi geçirirken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yapılan incelemenin ardından Metin Yılmaz\'ın cesedi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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