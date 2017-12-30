(Görüntülü Haber) Elvan: ABD'den korkan Müslüman ülkelerden ses çıkmadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, \"ABD; \'İsrail\'in başkenti Kudüs\'tür\' dedi. İlk tepki gösteren lider kim oldu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu\" dedi. Ak Parti Karatay İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kongresi\'ne katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, burada partililere seslendi. Kudüs meselesinde, bazı Müslüman ülkelerin ABD\'den çekinerek Türkiye\'nin gösterdiği tepkiyi gösteremediğini belirten Bakan Elvan, şöyle konuştu: \"ABD; \'İsrail\'in başkenti Kudüs\'tür\' dedi. İlk tepki gösteren lider kim oldu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Peki Müslüman olup da acaba ABD bize bir şey mi söyler diye korkup çekinen, korkak, ürkek olan ülkelerden ses çıktı mı? Çıkmadı. Ama ne yaptı Cumhurbaşkanımız, İslam Konferansı Teşkilatı\'nı topladı ve orada Filistin\'in başkentinin Kudüs olduğunu İslam ülkeleri olarak ilan ettiler. Arkasından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 5 daimi üyesinin dışında 10 üye daha var, 15 üyeden 14\'ü Filistin\'in arkasında olmasına rağmen ABD \'Hayır\' dediği için Filistin için karar çıkmadı. Onlara göre bunun adı demokrasi; 14 kişi \'Hayır\' diyor, 1 kişi \'Evet\' diyor, o bir kişinin dediği oluyor. Bunun adına da demokrasi diyorlar. Arkasından, yine Türkiye\'mizin öncülüğünde BM Genel Kurulu\'nda Allaha çok şükür ABD\'nin tehditvari söylemlerine rağmen ülkeler şunu söylediler: Biz mazlumun yanında olacağız, biz mağdurun yanında olacağız dediler ve 128 ülke bu desteği verdi.\" Buradaki başarının Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'ye ve destek veren 128 ülkeye ait olduğunu kaydeden Elvan, şöyle dedi: \"Allah, hepsinden razı olsun. Ama biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte Filistin\'in yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye\'yi sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Türkiye Kudüs\'tür, Türkiye Filistin\'dir, Türkiye Arakan\'dır. Bu hep böyle olacaktır. Her zaman mazlumun yanında olacağız. Mağdurun, güçsüzün ve demokrasinin yanında olacağız, olmaya da devam edeceğiz.\"