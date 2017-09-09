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(Görüntülü Haber) Elmalı'da Sibel Can rüzgarı

Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA) ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin startı kortej yürüyüşüyle verildi

09 Eylül 2017 16:31

Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA) ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nin startı kortej yürüyüşüyle verildi. Akşam sahneye çıkan ünlü şarkıcı Sibel Can ise yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Elmalı\'da bu yıl 665\'incisi düzenlenen Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, dün Ömer Paşa Camii\'nde cuma namazı öncesi okunan mevlidi şerifle başladı. Cuma namazı sonrası saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından protokol ve güreşçilerin katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Korteje, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, MYO Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, güreş ağası Tarık Sarvan, Elmalı eski güreş ağası Muammer Ak ve mahalle muhtarlarının yanı sıra kalabalık halk kitlesi katıldı. Güreş sahasında Kırkpınar başpehlivanı Recep Gürbüz\'ün kabrinde dua okunması ve kurban kesilmesinin ardından kurdele kesilerek güreşlerin startı verildi. Akşam ise ünlü şarkıcı Sibel Can sahneye çıktı. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde Sibel Can, sevilen şarkılarını seslendirdi. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Sibel Can\'a plaket verdi.

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