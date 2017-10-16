(Görüntülü Haber) Elmadağ’da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Hüseyin ÖZBALI- Erhan GÖĞEM/ELMADAĞ (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Elmadağ İlçesi’ndeki bölünmüş yolda 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında CHP Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık’ın 88 yaşındaki babası Baki Kızık ile birlikte 2 kişi öldü, 8 kişi yaralındı. Kaza, sabah meydana geldi. Elmadağ- Kırıkkale Karayolu’nun bakım ve onarımı için bölünen kesiminde Mehmet Dal yönetimindeki 71 EY 551 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 34 MTL 16 plakalı otomobiller kafa kafa çarpıştı. Kazaya 41 TM 260 ve 06 FE 0012 plakalı araçlar da karıştı. Kazada polis tarafından adı G.K. olarak verilen 68 yaşındaki bir kadın ile CHP Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık’ın babası 88 yaşındaki Baki Kızık öldü. Aynı araçta bulunan Yücel Kızık’ın eşi Nazlı Kızık ile araç sürücüsü Mehmet Dal ile diğer araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Elmadağ ve Kırıkkale’deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Elmadağ- Kırıkkale Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.