(Görüntülü Haber) Elma yüklü traktör devrildi: 3 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'NİN Bayramiç İlçesi\'nde, tekerleğinin patlaması nedeniyle şarampole devrilen traktörde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Sarıot Mevkii\'nde meydana geldi. Mehmet Altılı yönetimindeki 17 TB 941 plakalı elma yüklü traktörün sağ arka lastiği patladı. Kontroldan çıkan traktör, şarampole devrildi. Kazada traktörde bulunan Beydanur Altılı (16), Elçin Altılı ve Ersin Altılı yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.