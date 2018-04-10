(Görüntülü Haber) Eleşkirt'te polisten ay-yıldızlı sütlaç ikramı

Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT (AĞRI), (DHA)- AĞRI\'nın Eleşkirt ilçesinde, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, polisler tarafından vatandaşlara üzerinde ay-yıldız bulunan sütlaç ikramında bulunuldu.



Eleşkirt ilçe Emniyeti Müdürlüğü, etkinlikler çerçevesinde düzenlenen törenle sabah saatlerinde hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenk koydu. Daha sonra Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ilçe emniyet teşkilatını kabul etti. İlçe emniyet amiri ve emniyet personeli, daha sonra 1981 ylında şehit olan Eleşkirtli komiser yardımcısı Şahmerdan Ağsakal\'ın kabrini ziyaret etti. Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı\'nın da katılımı ile Eleşkirt Merkez Camisi\'nde şehit polis memurları için mevlit okutuldu. Mevlidin ardından cami önünde halka üzerinde ay yıldız desen bulunan 700 adet sütlaç ikram edildi.