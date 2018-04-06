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(Görüntülü Haber) Elektrik teline takılan kuşu kurtarma operasyonu

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Patnos ilçesinde, elektrik teline takılan karga, Aras Elektrik Dağıtım A

06 Nisan 2018 15:00

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) - AĞRI\'nın Patnos ilçesinde, elektrik teline takılan karga, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı. Aras EDAŞ görevlileri, ihbar üzerine Patnos merkez Sanayi Mahallesi\'ne gelip, sepetli vinçle karganın bulunduğu yere çıktı. Görevli, karganın tellere takılan ayağını kurtardı. Bu sırada diğer kargalar da hayvanı kurtarıp, serbest bırakana kadar görevlinin çevresinde uçtu. Görevli, sağlık durumun iyi olduğunu gördüğü kargayı uçması için elinden bıraktı. Aras EDAŞ ekipleri, Ağrı\'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, 9 Ekim 2017 tarihinde, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen çoban Ramazan Taşdemir\'den (17) sonra halkın bilinçlendiğini belirtti.

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