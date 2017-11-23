(Görüntülü Haber) Elektrik iletim hatlarının direklerle teması tahtalarla önleniyor

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde yıllardan bu yana kullanılan elektrik direklerinin yanına yeni direkler dikildi. Ancak eski direkler kaldırılmayınca iletim hatlarının direklerle temasının engellenmesi için de ilginç bir çözüm kullanıldı. Aynı hizada yapılan yeni direkler tam olarak faaliyete girmezken, iletim hatlarının yeni direklere çarpıp kısa devre ve arıza yapmaması için yeni direklere tahta ve odun bağlayarak iletim hatlarının direk ile teması engellenmeye çalışılıyor. Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Sadri Bingöl, elektrik şirketinin dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir uygulamaya imza atarak kendilerince bu şekilde çözüm bulduğunu söyledi. Bingöl, şöyle dedi: \"Yeni hat çekildiği zaman çok sevinmiştik. Fakat eski hatları çekmeden yeni hatlara ait direkler diktiler. Yeni direkler eski direğe bitişik dikip eski direkte bulunan hatlara ait teller yeni direğe değiyordu. Aldıkları bu sözde önlem ile resmen felakete davetiye çıkarmış durumda. Teller yeni direk ve eski direk arasına yerleştirilen tahtaların yağmurda ıslanmasıyla akım dolayısıyla direğe geçiyor ve kıvılcımlar çıkarak trafoda kesinti yaşanıyor.\" Karlıova İlçesi\'ne elektrik sağlayan firma, 10 gün önce eskiyen iletim hattını onarmak için çalışma başlattı. Onarım çalışmaları kapsamında eski direklerin olduğu güzergaha yeni demir direkler dikildi. Ancak, eski direklerde enerji nakil kabloları, yeni direklere taşınmadı. Firma çalışanları, eski direklerdeki iletim kablolarının, yeni direklere temas etmemesi için de farklı bir önlem aldı. Kabloların yeni direklere temas etmemesi için her direğe tahta kalas ve odun bağlayan firma çalışanlarının bu uygulaması, kabloların direklere temasını önleyemedi. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda kabloların, direklere temas ederek kıvılcım çıkarması direklerin bulunduğu alanda tedirginlik yarattı. Vatandaşlar, bu duruma tepki göstererek, bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Sadri Bingöl, Elektrik şirketinin mahallelerine yeni hat çektiği zaman çok sevindiklerini fakat, eski hatları çekmeden yeni hatlara ait direkler dikildiğini söyledi. Bingöl, şöyle konuştu: \"Yeni direkler eski direğe bitişik dikip, eski direkte bulunan hatlara ait telleri yeni direklere çekmediler. Bu yüzden eski direklerdeki teller yeni direklere temas ediyordu ve rüzgarlı havalarda kıvılcım çıkıyordu. Şirket buna saçma sapan bir önlem aldı. Daha doğrusu kendilerince önlem aldıklarını düşündüler. Fakat, bu çalışma resmen felakete davetiye çıkarmış durumda. Teller yeni direk ve eski direk arasına yerleştirilen tahtaların yağmurda ıslanmasıyla akım dolayısıyla direğe geçiyor ve kıvılcımlar çıkarak trafoda kesinti yaşanıyor. Çocuklarımızın bu direklere dokunmasından korkuyoruz, şirketin biran önce bunu düzeltmesi gerekiyor.\" Mahalle sakinlerinden Bülent Temiz ise, elektrik şirketine tepki göstererek, \"Allah aşkına değil Türkiye\'de, dünyanın neresinde böyle bir saçmalık var. Eski direkleri kaldırmadan yeni direkleri yanına diktiler. Eski direkten geçen teller yeni direğe çarpmasın diye arasına tahta ve odun parçası koymuşlar. Bu nasıl bir rezalettir? Bizim hayatımız bu tahta kadar ucuz mu? Direkler elektrik kaçırıyor, bir çocuk veya yetişkin dokunsa direk akıma kapılır\" dedi.