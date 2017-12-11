(Görüntülü Haber) Elektrik direğinde akıma kapılma anı kameralara yansıdı

Erol POLAT GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılarak yere düşme anı kameralara yansıdı.

Olay dün, Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi. Kameralara yansıyan görüntüde, intihar etmek isteyen kişinin yüksek gerilim hattına dokunmasıyla birlikte büyük bir parıldama yaşanırken, alev alan kişi direkten aşağı düştü. Vücudunda yanıklar oluşan kişi tedavi altına alındı. Görüntü Dökümü