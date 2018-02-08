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(Görüntülü Haber) ELEKTRİK ARIZASINA GİDEN EKİBİN ARACININ ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ (EK)

Haber Adem GÜNGÖR KAMERA DHA-ARTVİN'de elektrik arızasını gidermek için yola çıkan Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin içerisinde bulunduğu kamyonetin üzerine çığ düştü

08 Şubat 2018 19:11

Haber Adem GÜNGÖR KAMERA DHA-ARTVİN\'de elektrik arızasını gidermek için yola çıkan Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin içerisinde bulunduğu kamyonetin üzerine çığ düştü. Şans eseri 3 kişilik ekibin yara almadığı olayda, kamyonette hasar meydana gledi. Merkeze bağlı Alabalık köyü Kermik Mahallesi\'nde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için, Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, dün saat 1700 sıralarında bölgeye hareket etti. Ekipler, mahalle yakınlarına geldiklerinde yamaçtan kar kütleleri koptu. Ekibin içerisinde bulunduğu kamyonet, hızla aşağıya inen kar kütlesinin altında kaldı. Sürücü Murat Gündoğdu ile yanındaki Volkan Demirci ve Ensar Akbulut, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. 3 kişi ekip, olay sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç da bulunduğu yerden kaldırıldı. TEDAŞ İL MÜDÜRÜ AYDIN HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN Artvin Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürü Osman Aydın, çığ felaketinden çalışma arkadaşlarının yara almadan kurtulmalarından dolayı sevindiklerini belirterek ?Yöremiz, tam anlamıyla afet bölgesi. Dolayısıyla bu tür olaylarla zaman zaman karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Arkadaşlarımızı bu konularda eğitiyoruz. Onlar da can güvenlikleri için gerekli refleksi süratle gösterdiler. Hepimize geçmiş olsunö dedi.

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