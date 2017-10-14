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(Görüntülü Haber) Elektrik akımına kapılarak öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'IN Nazilli İlçesi(ndeki bir kız öğrenci yurdunda, patlayan su borusuna kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki Arif Şahin öldü

14 Ekim 2017 13:40

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'IN Nazilli İlçesi(ndeki bir kız öğrenci yurdunda, patlayan su borusuna kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki Arif Şahin öldü.

Olay, Adnan Menderes Üniversitesi\'nin İsabeyli Mahallesi\'nde bulunan İsabeyli Kampusu yolu üzerindeki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Elektrikçi Arif Şahin, yurdun bodrum katındaki su borusunda oluşan patlağa kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrencilerin bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp masajının ardından Şahin\'i Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra yurdun elektrikleri kesilirken, öğrenciler şoke oldu. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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