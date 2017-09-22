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(Görüntülü Haber) Elektrik akımına kapılan kepçe operatörü öldü

KONYA, (DHA)- KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde bir taş kırma tesisinde çalışan 47 yaşındaki kepçe operatörü Yusuf Koçak, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

22 Eylül 2017 18:57

KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde bir taş kırma tesisinde çalışan 47 yaşındaki kepçe operatörü Yusuf Koçak, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Gölyüzü Mevkii’ndeki bir taş kırma tesisinde meydana geldi. Kepçe operatörü Yusuf Koçak, iddiaya kepçeye takılan elektrik kablosunu çekmek isterken elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Koçak\'ın öldüğünü belirledi. Koçak\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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